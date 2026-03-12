En el marco de la escalada de violencia en Medio Oriente, la Sociedad Israelita de San Juan mantiene un estado de observación atenta pero con el firme objetivo de no alterar la vida institucional. Leonardo Siere, ex presidente de la entidad, dialogó con DIARIO HUARPE y brindó un panorama de cómo impacta el conflicto en la provincia.

Uno de los puntos clave tras el inicio de las hostilidades ha sido la protección de las sedes institucionales. Siere confirmó que existe un trabajo coordinado con las fuerzas de seguridad provinciales.

"La Sociedad Israelita está atenta básicamente a mantener la dinámica de entidades locales con un refuerzo de seguridad existente que organiza la Policía local", explicó el referente.

Aunque aclaró que las actividades dentro de la comunidad son normales, detalló que hay una mayor presencia policial: "Hay una vigilancia en la parte exterior de ingresos y egresos que está a lo mejor reforzada y hay una mayor cantidad de móviles".

Más allá de las medidas preventivas, el foco principal de la comunidad sanjuanina está puesto en el bienestar de sus seres queridos en el extranjero. Siere destacó que el seguimiento es permanente y cargado de angustia: "La comunidad hace un seguimiento muy atento de las noticias de aquellos asociados que tienen familiares en el Estado de Israel o amigos que están claramente preocupados".

Sin embargo, dejó un mensaje de profunda humanidad sobre la naturaleza de los conflictos bélicos: "Las guerras son cuestiones que, independientemente de la explicación que entregue uno u otro, siempre será algo terrible para la población y para la humanidad en su conjunto".

Finalmente, el ex titular de la institución remarcó el deseo unánime de los sanjuaninos vinculados a la comunidad: un "deseo ferviente" de que el conflicto llegue a su fin lo más pronto posible para evitar más sufrimiento.