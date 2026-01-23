La Policía Civil de Río de Janeiro imputó por injuria racial a Agostina Páez, una abogada argentina que permanece retenida en Brasil tras un episodio ocurrido en un bar del barrio de Ipanema, en la zona sur de Río de Janeiro.

Según informó la fuerza en sus canales oficiales, la investigación fue cerrada y el material recolectado fue remitido al Ministerio Público. Desde la 11ª Delegación Policial de Rocinha precisaron que la acusación se basa en ofensas racistas dirigidas a un trabajador brasileño del local. Además, confirmaron que una amiga de la acusada, también argentina, fue imputada por falso testimonio.

“En Río de Janeiro el racismo no es una broma. El crimen no quedó impune”, fue el mensaje difundido por la Policía Civil al comunicar el avance de la causa y el cierre de la pesquisa.

Páez se encuentra retenida en Brasil desde el 14 de enero, cuando fue denunciada por realizar gestos racistas a un mozo durante una discusión en el bar. En las últimas horas trascendió un video de cámaras de seguridad en el que se observan gestos obscenos y provocaciones por parte de uno de los empleados del establecimiento, material que la defensa considera relevante para el análisis del caso.

La defensa, encabezada por el abogado Sebastián Robles, indicó que el conflicto se originó por un desacuerdo en la cuenta. De acuerdo con su relato, tras abonar el consumo, las turistas fueron interceptadas por personal del local que exigía el pago de otra cuenta. En ese contexto, se produjeron insultos y forcejeos para impedirles la salida, situación que derivó en la secuencia filmada.

El expediente quedó ahora en manos del Ministerio Público, que deberá evaluar las pruebas y definir los próximos pasos del proceso judicial.