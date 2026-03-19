“Estoy muy sorprendido de la decisión de los gremios”. Con esa frase, el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas de San Juan, Roberto Gutiérrez, sintetizó su reacción tras el rechazo a la última propuesta salarial docente por parte de los sindicatos de UDAP, UDA y AMET.

En diálogo con el Café de la Política, programa que se emite por HUARPE TV en el 19.2 de TDA, Kick y YouTube, Gutiérrez cuestionó la actitud que tuvieron los gremios durante la mesa paritaria, marcada por idas y vueltas constantes. “Hay una manifiesta falta de fe negociadora”, afirmó.

El enojo oficial no se centró únicamente en el resultado, sino en la dinámica de la negociación. “Habría que preguntárselo a los gremios por qué tomaron una decisión y después tomaron otra”, sostuvo. Y agregó: “Existe un camino muy difícil de transitar cuando una parte negociadora se comporta de esa manera”.

Según detalló, la jornada estuvo atravesada por cambios de postura permanentes. “Dentro del mismo día de ayer hubo muchas marchas y contramarchas”, dijo, y dejó entrever que podría haber otros factores detrás: “Indudablemente tienen una motivación atrás”.

En ese marco, el ministro endureció aún más su posicionamiento. “Creo que los gremios están jugando de una manera muy mezquina”, afirmó. Y reforzó: “Decir públicamente que se acepta y luego llegar a la mesa paritaria y darse vuelta, eso le quita todo tipo de seriedad a las negociaciones”.

El foco de la propuesta

Más allá de las críticas, Gutiérrez defendió el esquema salarial presentado por el Gobierno y explicó que el eje estuvo puesto en mejorar los ingresos más bajos del sistema docente. “Nosotros siempre, digamos, el norte lo tenemos en el docente”, sostuvo.

La propuesta combinaba un complemento salarial fijo para los sectores de menores ingresos con incrementos porcentuales. El objetivo, según explicó, era reforzar con mayor intensidad a quienes perciben salarios más bajos.

“Parece que eso no les gustó a los gremialistas. Que para los que menos tienen, el incremento fuera mayor”, aseveró

En términos concretos, el menor incremento previsto rondaba los $150.000, lo que implicaba una mejora significativa en los salarios más bajos del escalafón.

Críticas al rol gremial

El ministro también apuntó al impacto que la situación genera en los docentes. “Los gremios juegan con la tranquilidad de los docentes”, afirmó, en referencia a la expectativa que había por una definición salarial.

Además, trazó una comparación con el ámbito universitario para reforzar su argumento. “El sector docente de los universitarios está haciendo paro porque quieren ganar lo que gana un docente en la provincia. Porque esa es la realidad”, aseguró.

Para Gutiérrez, el rechazo resulta difícil de comprender incluso en el contexto económico actual. “No sé si buscan el conflicto por el conflicto mismo”, deslizó.

Contexto económico y negociación abierta

El funcionario recordó que la propuesta se enmarca en un escenario de caída de recursos y fuerte presión sobre las cuentas públicas, pero insistió en que el objetivo es sostener el poder adquisitivo docente. “Estamos haciendo un esfuerzo enorme. La recaudación viene cayendo y aun así planteamos una propuesta que está por encima de la inflación”, explicó.

En esa línea, comparó con otros acuerdos salariales. “El gremio de camioneros firmó un 8% hasta agosto. Nosotros, hasta junio, estamos prácticamente en el doble”, indicó.

Además, detalló el impacto fiscal. “El incremento salarial ronda los $130.000 millones en marzo. La provincia destina la mayor parte de sus recursos a sueldos”, señaló.

Y advirtió sobre la caída de ingresos. “Si comparamos diciembre y enero con marzo, hay un 15% menos de recaudación. Para poder dar aumentos en este contexto, hay que recortar en otros sectores”, agregó.

Al mismo tiempo, dejó en claro que el Gobierno continuará en la mesa de negociación. Pese al endurecimiento del discurso, remarcó que se mantendrá el canal institucional abierto.

Así, la paritaria docente en San Juan entra en una fase de alta tensión. Con un Gobierno que elevó el tono de sus críticas y gremios que sostienen el rechazo, el conflicto sigue abierto mientras miles de docentes esperan una definición salarial.