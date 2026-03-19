Messi, Susana Giménez y más famosos en el nuevo video de Tini Stoessel

Tini Stoessel ha provocado una revolución total en las plataformas digitales con el adelanto de su nueva pieza musical, titulada "Dos amantes", la cual será lanzada oficialmente este jueves a las 21 en Argentina.

El video oficial ya se posiciona como tendencia incluso antes de su estreno, habiendo superado el millón y medio de visualizaciones en apenas treinta minutos. Para esta producción, la cantante, que celebrará sus 29 años el próximo 21 de marzo, convocó a un elenco estelar que incluye a Susana Giménez, Rodrigo De Paul, Cacho Deicas y Ulises Bueno.

La colaboración de Lionel Messi es uno de los puntos más llamativos, ocurriendo en la misma jornada donde el astro alcanzó los 900 goles en su trayectoria profesional con el Inter Miami, a pesar de la eliminación de su equipo en la Concachampions frente a Nashville SC.

Stoessel acompañó la promoción de este trabajo escribiendo en sus redes sociales “para todos esos amores que dicen ser prohibidos”, intensificando el interés de sus seguidores por la temática de la canción. Este evento sucede mientras la artista se encuentra en el centro de una polémica que la vincula con Emilia Mernes y las parejas de los futbolistas de la Selección Argentina, tales como Antonela Roccuzzo.