La Copa Sudamericana 2026 tendrá este jueves su esperado sorteo de la fase de grupos, con River Plate, Racing Club y San Lorenzo como grandes protagonistas en una jornada clave para definir el camino en el torneo. El evento comenzará a las 20 y se realizará en la sede de Conmebol en Luque, Paraguay.

El sorteo se podrá seguir en vivo por televisión a través de TNT Sports Premium, ESPN y DSports, además de plataformas digitales, en simultáneo con el de la Copa Libertadores, lo que genera una jornada cargada de expectativa para los hinchas sudamericanos.

En cuanto a los equipos argentinos, River y Racing serán cabeza de serie en el bombo 1, lo que les permitirá evitar a otros equipos fuertes en la fase inicial. Por su parte, San Lorenzo y Tigre integran el bombo 2, mientras que Deportivo Riestra y Barracas Central estarán en el bombo 4 en su primera experiencia internacional.

El reglamento establece que no puede haber dos equipos del mismo país en un mismo grupo, salvo excepciones provenientes de fases previas, lo que condiciona el armado de las zonas y agrega tensión al momento del sorteo.

El formato del torneo indica que los primeros de cada grupo avanzarán directamente a octavos de final, mientras que los segundos deberán disputar un repechaje frente a los equipos que terminen terceros en la Copa Libertadores, en un sistema que eleva la competitividad desde el inicio.

La fase de grupos comenzará en la segunda semana de abril y se extenderá hasta fines de mayo, mientras que la final está prevista para el 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia, en una edición que promete alto nivel y protagonismo argentino en la pelea por el título.