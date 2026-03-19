Música, danza y artesanos: Capital invita a celebrar el otoño en la plaza de la Joroba

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan, a través de su Secretaría de Turismo, Cultura y Educación, presentó una nueva edición de la propuesta cultural "Ciudad de las Cuatro Estaciones", esta vez dedicada a recibir el otoño. La iniciativa busca celebrar la identidad local y promover el encuentro de vecinos y visitantes en los espacios públicos de la capital provincial.

Un escenario al aire libre en el corazón de la Ciudad

La actividad se desarrollará el sábado 21 de marzo, a partir de las 20 horas, en la Plaza Hipólito Yrigoyen, popularmente conocida como "la de la Joroba". Este tradicional paseo público, ubicado entre las calles 9 de Julio, Mendoza, Brasil y General Acha, se transformará por una noche en un punto de encuentro cultural para toda la familia.

La elección del espacio no es casual: la plaza constituye uno de los lugares emblemáticos del entramado urbano de la Ciudad de San Juan y ha sido revitalizada en los últimos años como polo de atracción para actividades comunitarias y recreativas.

Artistas locales para celebrar la identidad

Durante la jornada, el público podrá disfrutar de una variada grilla artística conformada íntegramente por talentos de la provincia. Entre los artistas confirmados se encuentran Giselle Aldeco, Caile, El 750 y Mateo Pintor, quienes aportarán su música para amenizar la velada.

La danza también tendrá un lugar destacado con las presentaciones de Malambo Amazonas, el Ballet Sembrando Ilusiones y el Ballet San Juan Nuestro Tiempo, agrupaciones que representan la riqueza del folclore y las tradiciones cuyanas.

Completando la propuesta musical, el DJ set a cargo de JaviGon pondrá el cierre con una selección musical para todos los gustos. La conducción del evento estará en manos de Maru Silva y Edu Farías, quienes guiarán la velada y presentarán a cada uno de los artistas.

Paseo de artesanos y propuesta gastronómica

Además de la oferta artística, los asistentes podrán recorrer un paseo de artesanos donde expositores locales mostrarán y comercializarán sus creaciones, que abarcan rubros como cerámica, textil, cuero, madera y diseño contemporáneo.

La propuesta se completa con un sector gastronómico pensado para que el público pueda disfrutar de comidas y bebidas mientras participa de las actividades. La variedad de opciones busca satisfacer todos los paladares y convertir la velada en una experiencia integral.

Un ciclo que celebra las estaciones

"Ciudad de las Cuatro Estaciones" es una iniciativa que la Municipalidad capitalina viene desarrollando a lo largo del año, con el objetivo de poner en valor el calendario estacional y generar oportunidades de encuentro comunitario en torno a la cultura local. Cada edición convoca a diferentes públicos y propone una grilla especialmente diseñada para recibir la nueva estación.

En esta oportunidad, la llegada del otoño servirá como excusa para reunir a vecinos, familias y turistas en un espacio recuperado para la cultura, con entrada libre y gratuita. La invitación está abierta a toda la comunidad que desee despedir el verano y dar la bienvenida a los colores y temperaturas otoñales en un ambiente festivo y distendido.