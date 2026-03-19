Salió a la luz por quién tomó partido Nicki Nicole en la pelea Tini contra Emilia

Nicki Nicole quedó envuelta en una controversia digital luego de que se viralizara un "me gusta" suyo en una publicación referida a la fuerte disputa entre Tini Stoessel y Emilia Mernes.

Ante las especulaciones sobre una posible toma de postura, la artista rosarina, quien colaboró con ambas el año pasado, rompió el silencio para denunciar un hackeo en su cuenta personal de Instagram.

En su perfil de X, la cantante fue contundente al manifestar que “acabo de recuperar mi cuenta de Instagram y no es el único like que dieron, también mandaron mensajes. No sé quién hizo esto ni con qué fin. Ya lo resolví y esas interacciones no son mías”.

A pesar de la incredulidad de algunos usuarios, la joven profundizó en los detalles del ataque cibernético que sufrió durante semanas sin advertirlo. “Me encantaría decir que se me escapó un like pero me borraron un chat de difusión con un millón de personas adentro y lo del like ese que dieron es lo de menos a los mensajes que mandaron!”, explicó con indignación sobre la gravedad de lo sucedido.

La intérprete se mostró profundamente afectada por la eliminación de su vía de contacto principal con sus fanáticos, señalando que “hace unos días desapareció mi canal de difusión y ayer entendí por qué: alguien estaba usando mi cuenta hace semanas sin que yo lo supiera”.

La angustia de Nicki Nicole se centró en la malicia con la que actuó el intruso, quien se encargó de ocultar sus huellas sistemáticamente. Según relató la artista, el atacante “borró el canal que tenía casi un millón de personas y es lo que más me duele porque hablábamos siempre por ahí. También mandó mensajes, los borró para que yo no los vea y hasta dio likes. Explicame ¿por qué alguien haría eso?”.

En este marco de tensión, otros artistas como Cazzu y Duki también han realizado gestos en redes sociales que despertaron especulaciones en torno a la interna. Pese al escándalo, Nicki mantiene una postura neutral de manera pública y conserva su seguimiento a ambas colegas en las plataformas digitales.