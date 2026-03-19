Naturgy anunció el avance de su plan para instalar detectores de paso de falla en las líneas de media tensión, buscando optimizar respuestas y fortalecer la confiabilidad de la red.

Estos equipos inteligentes identifican tramos con cortocircuitos causados por el clima o componentes defectuosos mediante luces LED, banderas o alertas remotas.

Eduardo Stocco, director de Redes de Electricidad de Naturgy San Juan, aseguró que “A través de esta innovación, reafirmamos nuestro compromiso con la mejora continua de la infraestructura eléctrica, aplicando soluciones tecnológicas que mejoran la calidad del servicio para todos los sanjuaninos”.

Al indicar que la falla ocurrió "aguas abajo" de su posición, la tecnología evita que el personal técnico recorra líneas enteras, lo que permite localizar el tramo afectado y acelerar la reposición del suministro en hogares y comercios.

El sistema mejora la eficiencia operativa, optimiza el uso de vehículos y ofrece resiliencia ante tormentas severas, impactando positivamente en los indicadores internacionales de continuidad SAIDI y SAIFI.

Los equipos se ubican estratégicamente en Valle Fértil, Calingasta, Jáchal, Albardón, Sarmiento y Zonda. Naturgy Argentina, que integra a Naturgy BAN, Naturgy NOA y la firma local, es una multinacional líder presente en más de 20 países.