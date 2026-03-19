Las empresas de medicina prepaga comenzaron a comunicar los aumentos que aplicarán en las cuotas de abril, con subas que se ubican en torno al 2,8% y el 3%, dependiendo de la compañía y el tipo de plan contratado. Los nuevos valores ya están siendo informados a los afiliados.

Entre las principales firmas del sector, los incrementos se mueven en una franja bastante homogénea. OSDE aplicará subas cercanas al 2,8%, Swiss Medical y Galeno también rondarán ese porcentaje, mientras que Medicus tendrá ajustes de entre 2,8% y 2,95%. En tanto, Omint puede alcanzar hasta un 3,3% en algunos planes sin copagos.

Estos aumentos continúan la dinámica de ajustes mensuales que viene registrando el sector, luego de que en marzo las cuotas ya hubieran subido entre 2,9% y 3,2%, en línea o incluso por encima de la inflación reciente.

El esquema actual permite a las empresas definir sus valores con mayor flexibilidad, aunque deben informar mensualmente los precios diferenciados por plan, edad y región ante la Superintendencia de Servicios de Salud, lo que transparenta la evolución de los costos.

Desde las compañías justifican los incrementos en el aumento sostenido de los costos del sistema de salud, que incluyen insumos médicos, honorarios profesionales y servicios, factores que impactan directamente en el valor final de las cuotas.

En este contexto, la medicina privada se mantiene como uno de los rubros con mayores subas acumuladas, consolidando una tendencia que continúa afectando el presupuesto de los hogares que optan por este tipo de cobertura.