Luciana Salazar reveló el polémico pedido de Redrado para ser padre de su hija

Luciana Salazar arremetió una vez más contra Martín Redrado en un conflicto que trasciende lo legal para afectar su honor y palabra. Tras la reciente homologación judicial del acuerdo por alimentos, que representó un revés para el economista en su intento de anulación, surgió una fuerte controversia por la interpretación de un juez que considera que el pacto solo era válido mientras fueron pareja.

Salazar denunció que el magistrado de primera instancia cometió un error gravísimo al intervenir en una decisión de un organismo superior. "La Cámara, que está por encima del juez, dijo que para homologar el documento, sólo se necesitaba la firma y que nadie debía tocar el contenido. El juez se metió con una decisión de un organismo superior y puso en discusión algo que ninguna de las partes planteó jamás", sostuvo sobre el documento que se firmó cuando ya no estaban juntos.

Durante su participación en un ciclo radial, la mediática dio a conocer un punto inédito del acuerdo que asegura el sostenimiento económico de su hija Matilda hasta que cumpla 18 años. "Imaginen el nivel de manipulación de este hombre que me hizo poner una cláusula que decía que él se comprometía a pagar alimentos, educación y techo de mi hija hasta su mayoría de edad, siempre y cuando yo no me casara ni conviviera con nadie", detalló con indignación.

Salazar admitió haber guardado silencio sobre situaciones que le provocan un gran malestar, pero el conflicto ha traspasado las puertas del hogar. La modelo se quebró al relatar la preocupación manifestada por el entorno educativo de la menor. "El otro día me llamaron las autoridades del colegio porque Matilda dijo que tenía miedo de que le pasara algo a su mamá. Se solidarizaron conmigo y me dijeron que contaba con ellos. Esto es lo que genera esta gente", afirmó respecto al apoyo incondicional recibido en esta disputa que parece no tener fin.