El Tribunal de Disciplina de la Liga Sanjuanina de Fútbol aplicó una severa sanción a jugadores y al director técnico del Club Marquesado, como consecuencia de los graves incidentes ocurridos el pasado 2 de agosto durante un partido de Cuarta División. La resolución, emitida este jueves 14 de agosto, también incluyó penas para algunos futbolistas del Club Sportivo Peñarol, el otro equipo involucrado en los disturbios.

El encuentro, disputado en la cancha de Marquesado, fue suspendido debido a una pelea generalizada que se desató en el campo de juego minutos antes del final del encuentro. Según el fallo del tribunal, el conflicto comenzó cuando un jugador de Marquesado agredió al arquero de Peñarol, lo que provocó golpes de puño, patadas y la invasión de espectadores al césped. La situación requirió la intervención de la Policía de San Juan para restablecer el orden.

Publicidad

Sanciones dictadas por el Tribunal de Disciplina:

Marquesado:

El mayor perjudicado es el director técnico de Marquesado, Esteban Balmaceda, quien recibió una dura pena: la suspensión por dos años. En tanto que los jugadores que se vieron involucrados en este incidente fueron 11, con distintas sanciones para cada uno. Un lote de estos jugadores, conformado por León Castro, Pablo Agüero, Ramón Poblete, David Rubio, Joel Tapia, Matías Molina, Ulises Molina y Axel Aballay, recibieron la pena de un año de suspensión sin jugar.

En tanto que los jugadores Uriel Tapia, Alejo Castro y Gustavo Ríos, recibieron una pena mayor, la cual los sacará de las canchas en partidos oficiales por 30 encuentros. Esto entendiendo que tuvieron un participación mayor en los incidentes, lo que agravó sus penas.

Publicidad

Pese a esto, el castigo para Marquesado fue aún mayor, ya que se lo sancionó con una multa de 150 entradas durante tres fechas. Con un valor promedio de $6.000 por ticket, la sanción económica asciende a $900.000 por cada fecha, lo que suma un total de $2.700.000 que el club deberá abonar.

Peñarol

Por el lado de Peñarol, los sancionados no fueron tantos en comparación con los de Marquesado. Mariano Pellice, el arquero del Bohemio que fue protagonista directo, quedando registrado en imágenes cuando repartió trompadas a los jugadores del Tricolor cuando se le fueron encima para agredirlo, recibió solo dos partidos de suspensión.

Publicidad

Por otra parte, sus compañeros de equipo, como son Marcos Solas, Nicolás Agüero, Felipe Flores y Leonel Sánchez, se les aplicó una pena de tres partidos de suspensión.