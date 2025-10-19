Estudiantes de La Plata volvió a festejar en el clásico y lo hizo con autoridad. El Pincha derrotó 2-0 a Gimnasia en el estadio UNO por una nueva fecha del Torneo Clausura, resultado que le permitió subirse a la punta del Grupo A y profundizar el mal momento de su eterno rival.

El equipo dirigido por Eduardo Domínguez fue superior de principio a fin y se impuso con goles de Edwuin Cetré y Guido Carrillo. El colombiano abrió el marcador con una gran definición, mientras que el delantero selló el triunfo tras aprovechar un error grosero de la defensa tripera.

Publicidad

Con este resultado, Estudiantes extendió su paternidad en el clásico platense y demostró una vez más su jerarquía en los momentos decisivos. Además, el conjunto albirrojo se ubicó en lo más alto de la tabla del Grupo A, consolidando su candidatura en la recta final del campeonato.

Por su parte, Gimnasia no logra salir de la crisis. En el debut de Fernando Zaniratto como entrenador interino, el Lobo volvió a mostrar falencias defensivas y una preocupante falta de reacción. El equipo quedó fuera de los puestos de clasificación y continúa complicado en la lucha por la permanencia.

Publicidad

Estudiantes celebró una victoria que vale más que tres puntos: se afianzó en la cima, hundió a su clásico rival y reafirmó su dominio en la ciudad de La Plata.