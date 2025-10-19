Un bebé de ocho meses falleció durante la tarde del domingo 19 de octubre en una vivienda del barrio Maldonado de la ciudad de Córdoba. El hecho se encuentra bajo investigación por parte de las autoridades policiales y judiciales competentes.

Según informes preliminares, el lactante fue trasladado por su progenitor al Hospital de Pronta Atención San Jorge, donde el personal médico constató el deceso. Las primeras declaraciones del adulto responsable indican que el menor habría sufrido un episodio de asfixia durante la ingesta de alimentos.

Agentes policiales acudieron al centro de salud tras la notificación del fallecimiento, iniciando las actuaciones correspondientes. La investigación se encuentra en etapa inicial, recabando testimonios y elementos probatorios para determinar las circunstancias exactas del hecho.

El cuerpo del menor fue derivado al servicio médico forense para la práctica de la autopsia legal, examen que permitirá establecer la causa precisa de la muerte. Las autoridades mantienen abiertas todas las líneas de investigación, aunque versiones preliminares sugieren la posibilidad de un accidente doméstico.

La case continúa bajo el secreto sumarial establecido por la justicia interviniente, mientras se aguardan los resultados de los estudios complementarios ordenados por el magistrado a cargo de la causa.