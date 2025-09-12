La Liga Sanjuanina de Fútbol ha confirmado la programación completa para la Fecha 10 del Torneo Clausura, prometiendo un fin de semana lleno de fútbol en diversos escenarios de la provincia. La jornada se desarrollará desde este viernes hasta el domingo, con árbitros y horarios ya definidos.

La acción se abrirá este viernes con un único encuentro: Árbol Verde recibirá a Colón a las 16:30 horas, bajo el arbitraje de Marcelo Cruz.

Publicidad

El sábado tendrá una doble jornada. Los partidos comenzarán a las 16:30 horas, cuando San Lorenzo sea local de Aberastain con Enzo Gómez como juez principal. Más tarde, a las 17:00 horas, Minero se medirá ante Peñarol, con la conducción de Sebastián Fernández.

El domingo será el día de mayor actividad, con seis partidos programados para jugarse de forma simultánea desde las 16:30 horas:

Publicidad