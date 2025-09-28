El caso del triple homicidio en Florencio Varela volvió a tener repercusión tras las declaraciones de Sabrina, madre de Morena Verdi, una de las víctimas. La mujer denunció irregularidades en la investigación del crimen que también tuvo como víctimas a Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez, y cuestionó la imputación contra Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”.

En diálogo con Radio Rivadavia, Sabrina aseguró que existen maniobras para desviar la atención pública del caso. “Fíjense en las redes, empezaron a desaparecer chicas. ¿Para qué? Para que la de ellas tres dejen de hacer ruido. Así seamos diez gatos locos, voy a seguir haciéndoles ruido”, expresó.

Morena Verdi (20), Brenda del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15).

La mujer relató además que sufrió agresiones durante una marcha vinculada al caso. “Le tuve que gritar en la cara: ‘Soy la mamá de Morena’, porque ahí quedaron en shock. Porque me estaban empujando, me tiraron, tengo el codo todo morado”, afirmó sobre un episodio con la Policía de la Ciudad. En ese sentido, acusó a los efectivos de no brindar protección: “En vez de protegernos a nosotros, vas y nos atacás cuando ellos lo están custodiando, flaco. Es tu deber”.

Respecto a la imputación contra “Pequeño J”, sostuvo: “No, no parece. Nos vendieron un verdulero, pero no… En serio, gente. ¿Le ves la cara a ese muchacho? No es capaz ni de negociarme un cajón de naranja. Tenés que ser un enfermo para hacer lo que hiciste con mis hijas”.

El rostro del 'Pequeño J', el presunto narco acusado de triple asesinato en Argentina.

Sabrina también cuestionó la falta de respuestas de las autoridades y reclamó avances en las pericias: “Yo quiero que vos a mí me contestes porque te di cinco días. Me agarró un ataque de nervios… Traeme resultados. ¿El rastillaje dio positivo o negativo con la ropa que anoche pasó tu personal por casa?”, señaló.

Por otro lado, negó vínculos del barrio con la venta de drogas: “No, acá, que yo sepa, cerca mío no venden droga. Y si vende, ya lo tendrían que investigar la Policía, no es mi tema”.

La madre de Morena adelantó que junto a la familia de Brenda volverán a realizar protestas en la rotonda de La Tablada. Finalmente, agradeció el acompañamiento social: “Está el país con nosotros. No hay persona que no nos apoye. Desde ya, desde las tres familias, le doy muchísimas gracias por el apoyo que tienen”.