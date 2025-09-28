Un nuevo informe del Observatorio de IPA alertó sobre la delicada situación de las pymes de la industria nacional, con caídas significativas en producción, ventas y empleo. Según el relevamiento, la capacidad instalada del sector se encuentra en 58,2%, con una baja interanual de 1,5 puntos. Sectores como el automotriz (-8,1%) y el químico (-5,8%) lideran la retracción.

El titular de IPA, Daniel Rosato, advirtió que “de cada 10 máquinas que hay en las fábricas, cuatro están paralizadas” y que “el plan financiero del derrame nunca llegó y la crisis dejó casi sin respirar a las fábricas”. En los últimos 18 meses se perdieron 272.880 puestos de trabajo formales, mientras que el consumo sigue en caída: las ventas cayeron 9% y el canal mayorista acumula 24 meses consecutivos de resultados negativos, en tanto que los supermercados muestran apenas un leve crecimiento tras ocho meses.

En el ámbito del comercio exterior, IPA señaló un deterioro del saldo comercial: el superávit acumulado hasta julio cayó 64% interanual, alcanzando u$s5.071 millones en 2025, frente a los u$s14.075 millones de 2024. “Las importaciones crecen 32% contra un magro 6% de las exportaciones, el peor desempeño en una década”, explicaron desde la entidad.

De cara al futuro inmediato, IPA prevé meses complejos, con alta volatilidad financiera y presión sobre el poder adquisitivo. La entidad remarcó que el escenario post-electoral será determinante para sostener la estabilidad macroeconómica y evitar una profundización de la crisis en el sector pyme.