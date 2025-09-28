La delegación sanjuanina partió rumbo a Mar del Plata para participar en los Juegos Nacionales Evita 2025, el torneo de deporte social y federado más importante del país. Más de 400 deportistas, entre disciplinas convencionales y adaptadas, emprendieron viaje desde el Estadio Julio Mocoroa, donde una multitud se acercó para despedirlos.

Los jóvenes viajaron en ocho colectivos, llenos de ilusión y energía, acompañados por coreografías de chicos del Gimnasio E&M Santa Lucía, en un acto que combinó emoción y festividad. La delegación representa a San Juan en deportes de conjunto e individuales, preparados para competir y disfrutar de una experiencia de integración, encuentro y valores deportivos.

El acto de despedida contó con la presencia de autoridades provinciales y locales, entre ellos Mauricio Lara, Subsecretario de Deporte Social; Santiago de la Torre, Subsecretario de Deporte Federado; Eduardo Cerimedo, Subsecretario de Alto Rendimiento; Marcelo González, Director de Deporte en la Comunidad; Martín Riveros, Director de Alto Rendimiento; Sebastián Barroso, Director de Agencia Deportes San Juan; y Héctor Lucero, Asesor de Ciclismo. Además estuvieron presentes Cristian Pizano, Presidente del Club Julio Mocoroa, y el Intendente del club, Ángel 'Fito' Fernández.

Con orgullo y entusiasmo, la delegación sanjuanina dice presente en los Juegos Evita 2025, lista para representar a la provincia y sumar nuevas experiencias en este evento nacional que reúne a miles de jóvenes de todo el país.