Más de 400 deportistas de San Juan partieron hacia los Juegos Evita 2025

Desde el Estadio Mocoroa, más de 400 jóvenes sanjuaninos partieron hacia Mar del Plata para participar en los Juegos Evita 2025 del 29 de septiembre al 4 de octubre. 

POR REDACCIÓN

Hace 4 horas
La delegación sanjuanina fue despedida en el Estadio Mocoroa antes de partir hacia los Juegos Evita.

La delegación sanjuanina partió rumbo a Mar del Plata para participar en los Juegos Nacionales Evita 2025, el torneo de deporte social y federado más importante del país. Más de 400 deportistas, entre disciplinas convencionales y adaptadas, emprendieron viaje desde el Estadio Julio Mocoroa, donde una multitud se acercó para despedirlos.

Los jóvenes viajaron en ocho colectivos, llenos de ilusión y energía, acompañados por coreografías de chicos del Gimnasio E&M Santa Lucía, en un acto que combinó emoción y festividad. La delegación representa a San Juan en deportes de conjunto e individuales, preparados para competir y disfrutar de una experiencia de integración, encuentro y valores deportivos.

El acto de despedida contó con la presencia de autoridades provinciales y locales, entre ellos Mauricio Lara, Subsecretario de Deporte Social; Santiago de la Torre, Subsecretario de Deporte Federado; Eduardo Cerimedo, Subsecretario de Alto Rendimiento; Marcelo González, Director de Deporte en la Comunidad; Martín Riveros, Director de Alto Rendimiento; Sebastián Barroso, Director de Agencia Deportes San Juan; y Héctor Lucero, Asesor de Ciclismo. Además estuvieron presentes Cristian Pizano, Presidente del Club Julio Mocoroa, y el Intendente del club, Ángel 'Fito' Fernández.

Con orgullo y entusiasmo, la delegación sanjuanina dice presente en los Juegos Evita 2025, lista para representar a la provincia y sumar nuevas experiencias en este evento nacional que reúne a miles de jóvenes de todo el país.

