El prestigioso Barcelona ya se encuentra en San Juan para disputar el Mundial de Clubes de Hockey Sobre Patines 2025, certamen que reúne a los clubes más destacados a nivel mundial. La llegada del conjunto español generó gran expectativa entre los fanáticos del deporte en la provincia, que desde hace años sigue de cerca las competencias internacionales.

El debut de los azulgranas será el miércoles 1 de octubre, cuando se enfrenten a Andes Talleres de Mendoza en el Estadio Aldo Cantoni, escenario histórico del hockey sobre patines en San Juan. El equipo catalán llega como uno de los principales candidatos al título, respaldado por su condición de vigente campeón de la Copa Intercontinental 2024, torneo que también se realizó en la provincia y que ahora fue reemplazado por el Mundial de Clubes.

El Barcelona llega con un plantel de primer nivel, integrado por jugadores con vasta experiencia en torneos internacionales y numerosos títulos en su historial. La institución española buscará volver a ser protagonista en San Juan, un territorio donde el hockey sobre patines genera gran pasión y seguidores comprometidos con cada competencia.

El torneo reunirá a las máximas potencias del deporte, y San Juan se consolida nuevamente como sede de un evento internacional de alto nivel, atrayendo no solo a fanáticos locales sino también a delegaciones y medios especializados de distintas partes del mundo. La presencia del Barcelona, con su historia y trayectoria, aporta un atractivo adicional al certamen, que se espera con entusiasmo entre clubes, entrenadores y aficionados.