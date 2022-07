El Tribunal de Cuentas de la Provincia volvió a rechazar la admisión de la presentación del 2021 que realizó el municipio de Chimbas, tal cual como lo hizo con las cuentas del 2020. La decisión tomada por los integrantes del organismo provincial ya cuenta en acta y en los próximos días estarán notificando a la comuna.

La decisión se fundamenta en la falta de documentación que respalda los cuadros de egresos, ingresos, pasivos y capitalización. Esto es fundamental para que el presidente y los vocales del Tribunal puedan verificar si coinciden o no los números presentados por la gestión que lidera Fabián Gramajo.

Otro de los puntos que llevaron a que decidan no admitir lo presentado por la comuna fue la falta de firmas en varios cuadros del intendente Gramajo y del secretario de Hacienda municipal, Fabián Acosta.

También llamó la atención al Tribunal de Cuentas la presentación de facturas que eran copias no legalizadas, siendo esto una omisión que legalmente puede generar inconvenientes a futuro. Es que si los funcionarios que encabezan el organismo encargado de monitorear las cuentas aceptan esto, podrían ser investigados por mal desempeño.

Tomada la decisión de rechazar la admisión de la presentación, y que consta en las actas del Tribunal de Cuentas, aún no fue notificado el municipio de Chimbas. Desde el organismo estiman que próximamente recibirán la comunicación. Una vez cumplido esto, la comuna tiene 15 días hábiles para completar la documentación faltante y cumplir así con la admisión.

Esta no es la primera vez que la gestión de Fabián Gramajo sufre un revés de parte del Tribunal de Cuentas. Es que en a principio de este año el organismo rechazó las cuentas del 2020 por la inconsistencia de una cuenta en particular en la que las facturas correspondientes no existían y se imputó un cargo de $10.248.611,46 por esta irregularidad.

La decisión tomada por el órgano revisor se dio por la contratación del servicio de recolección y traslado de los residuos departamentales. Puntualmente, se observó que se realizó un pago multimillonario, pero que no fue facturado como correspondía y por esto es que se avanzó en la sanción de la cuenta municipal.

Finalmente, esto quedó resuelto luego que la Municipalidad de Chimbas presentara la factura solicitada y toda la documentación que terminó justificando la contratación observada. Por esto es que se cerró la investigación y se aprobó el registro contable del 2020.

Dato

El Tribunal de Cuentas está compuesto por el presidente Isaac Abecasis, los vocales Graciela Chávez, Víctor Aldo Molina, Enrique Conti y Daniel Pérez Celedón.