La controversia por el comportamiento del padre de Agostina Páez sumó un nuevo capítulo luego de que su pareja saliera a explicar públicamente los gestos provocativos que se viralizaron en redes sociales. Según sostuvo, el hombre “estaba alcoholizado” al momento del hecho.

El episodio cobró notoriedad tras la difusión de un video en el que se lo ve realizando gestos ofensivos, lo que provocó indignación y reavivó la atención sobre el caso de su hija, que ya tenía alta exposición pública. Las imágenes circularon rápidamente y generaron una fuerte reacción social.

En medio del escándalo, la mujer buscó relativizar lo ocurrido y planteó que la actitud no representaría su comportamiento habitual, atribuyéndolo al consumo de alcohol. Sin embargo, sus declaraciones no lograron calmar las críticas, que continuaron multiplicándose en redes.

El caso de Agostina Páez ya era seguido de cerca por la opinión pública, y este nuevo episodio volvió a poner el foco en su entorno familiar. La viralización del video y las explicaciones posteriores alimentaron el debate.

Mientras tanto, la situación sigue generando repercusiones mediáticas, con un alto nivel de exposición y nuevas reacciones que mantienen el tema en agenda.