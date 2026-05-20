Un operativo antidroga se concretó en el departamento Chimbas y culminó con la detención de dos personas acusadas de comercializar estupefacientes a baja escala. El procedimiento fue llevado adelante por personal del Departamento Drogas Ilegales, con la colaboración del Grupo Táctico Geras, en una zona señalada como compleja para el trabajo policial.

El grupo GERAS debió brinar apoyo durante el procedimiento para resguardar la seguridad.

El allanamiento se realizó en una vivienda ubicada en el Loteo Api II, en cumplimiento de una orden emitida por la Unidad Fiscal Federal de San Juan, a cargo del fiscal Francisco Maldonado, junto a la auxiliar fiscal Mariana Gauto.

De acuerdo a fuentes vinculadas a la investigación, el procedimiento permitió desarticular un presunto punto de venta de droga que operaba en la zona. Durante la intervención, los efectivos secuestraron un total de 43 cigarrillos armados de sustancia vegetal (marihuana), siete envoltorios con material estupefaciente fraccionado listo para su comercialización, dinero en efectivo, teléfonos celulares y diversos elementos utilizados para el corte y distribución de la sustancia.

En el lugar fueron detenidos dos hermanos de apellido Ibaceta, un hombre de 31 años, quien registra antecedentes por distintos delitos, y una mujer de 24 años. Ambos quedaron a disposición de la Justicia Federal, en el marco de una causa por infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes.

Los elementos secuestrados sustanciaron la causa en contra de los hermanos ibaceta.

La investigación que derivó en el allanamiento se inició a partir de llamados anónimos realizados a la línea gratuita 0800 222 2102, destinada a la recepción de denuncias vinculadas al narcotráfico. A partir de esa información, se desarrollaron tareas investigativas que permitieron reunir pruebas suficientes para solicitar la medida judicial.

Fuentes policiales indicaron que el operativo se llevó a cabo en un sector considerado hostil, lo que implicó la participación de personal táctico para garantizar la seguridad durante la irrupción en el domicilio. Pese a las condiciones del entorno, el procedimiento se desarrolló sin que se registraran incidentes de gravedad.

Las actuaciones continuaron bajo la órbita del fuero federal, mientras se avanzó en el análisis de los elementos secuestrados y en la profundización de la investigación para determinar posibles conexiones o la existencia de otros puntos de venta vinculados.

Desde la fuerza remarcaron la importancia de la colaboración ciudadana a través de denuncias anónimas, que en este caso permitieron iniciar una pesquisa que concluyó con la detención de los sospechosos y el secuestro de droga lista para su comercialización.