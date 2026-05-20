

Tras la visita de presidente Javier Milei a la clase del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, en la Universidad de San Andrés (Udesa); un grupo de profesores e investigadores le exigieron al jefe de Estado “garantizar las condiciones materiales para que las universidades públicas” y cumplir la Ley de Financiamiento Universitario.

La misiva, firmada por más de un centenar de integrantes del plantel docente de la Udesa, reafirma el “compromiso con el sistema universitario argentino” y recuerda que la universidad pública fue el lugar en el que se formaron ellos, sus colegas y muchos de los propios estudiantes de la universidad privada.

“Reivindicamos el rol indispensable de las universidades nacionales y del sistema científico-tecnológico público en el desarrollo del país, y reclamamos el pleno cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario sancionada por el Congreso de la Nación”, expresaron en el comunicado, que también significó un mensaje al rector de la Udesa, presente en la clase de Milei.

Además, ante la decisión del Presidente de refugiarse en una casa de estudios privada para retomar la agenda y evitar el repudio de los estudiantes de la universidad pública, los docentes e investigadores resaltaron el necesario “diálogo entre el sector público y el privado”.

“Es parte constitutiva de nuestra tradición universitaria. Sostener ese diálogo requiere, antes que nada, garantizar las condiciones materiales para que las universidades públicas”, indicaron.

La clase del Presidente no estuvo abierta a la prensa, sino que fue registrada por el publicista de las campañas de La Libertad Avanza, Santiago Oría. Luego, la clase completa fue publicada por la cuenta oficial de la Oficina del Presidente.

Envuelto en una crisis económica que niega y una caída abrupta del respaldo popular, el jefe de Estado mantuvo su tono e insultó a los que no piensan como él: “La verdad que todos los policy makers son unos nabos”.