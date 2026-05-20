Un control vehicular realizado por personal de Policía Caminera permitió el secuestro de una motocicleta que registraba un pedido de secuestro vigente desde el año 2015. El operativo se desarrolló en el departamento Sarmiento, en inmediaciones de Ruta 295, antes de la intersección con Ruta 246, en la zona de Cochagual Norte.

De acuerdo a fuentes policiales, el hecho se produjo mientras efectivos del D7 llevaban adelante tareas de recorrida y control. En ese contexto, entrevistaron al conductor de una motocicleta marca Guerrero, de apellido Santana, de 30 años, con domicilio en la misma localidad.

el rodado presentaba modificaciones con objetos que no garantizan la seguridad vial.

Durante la inspección, el hombre manifestó no contar con la documentación del rodado ni con licencia de conducir habilitante, lo que motivó la verificación de los datos del vehículo a través del sistema correspondiente. Fue entonces cuando los uniformados constataron que la motocicleta presentaba un pedido de secuestro activo desde el 25 de agosto de 2015.

Según se informó, el requerimiento judicial se encontraba vinculado a una causa por hurto calificado, tramitada en su momento por el Tercer Juzgado de Instrucción de Santa Lucía, lo que derivó en la inmediata intervención de la autoridad judicial competente.

Ante esta situación, se dio intervención a la Unidad Conclusiva de Instrucción, desde donde se dispuso el secuestro formal del rodado, cumpliendo con la correspondiente cadena de custodia. Asimismo, se ordenó la participación de la dependencia policial jurisdiccional para continuar con las actuaciones.

El conductor fue notificado de las medidas adoptadas y quedó vinculado al proceso judicial, a la espera de la continuidad de las diligencias que permitan esclarecer las circunstancias en las que el vehículo llegó a su poder.

Posteriormente, personal de Comisaría 8ª se hizo presente en el lugar y procedió al traslado de la motocicleta secuestrada, junto con la documentación y actuaciones de rigor, quedando todo a disposición de la Justicia interviniente.

El procedimiento se enmarcó en los controles habituales que realiza Policía Caminera en rutas provinciales, orientados a la prevención de delitos y la detección de irregularidades en la circulación vehicular.