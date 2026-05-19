La Unión Industrial de San Juan lanzó Ruta de Innovación Abierta, un programa que busca conectar a empresas locales con científicos, investigadores y equipos tecnológicos para desarrollar soluciones aplicadas a las necesidades concretas de la industria sanjuanina.

El secretario ejecutivo de la Unión Industrial de San Juan (UISJ), Ariel Zabala, explicó a DIARIO HUARPE que uno de los principales desafíos es lograr que ambos sectores comiencen a gestionar de manera articulada. “El científico o investigador suele trabajar puertas adentro y muchas veces desconoce cuáles son las problemáticas concretas que tienen las industrias. Y a las empresas también les cuesta acercarse al ámbito científico”, señaló.

De esta manera, esta articulación puede convertirse en una herramienta clave para mejorar la competitividad de las pymes, sobre todo en un contexto económico complejo. “Muchas pequeñas empresas no tienen estructuras dedicadas a investigación y desarrollo. Esta vinculación puede ayudarles a profesionalizar procesos, desarrollar productos o servicios y ser más eficientes en el mercado”, sostuvo.

La propuesta incluirá una convocatoria abierta para empresas sanjuaninas interesadas en presentar desafíos productivos, así como también para investigadores y equipos técnicos que quieran aportar soluciones desde la ciencia y la tecnología, que según Zabala cuentan con la participación de 100 sanjuaninos. "Posteriormente, se seleccionarán cinco proyectos que avanzarán en una instancia de mentoreo y trabajo conjunto", dijo.

“El programa apunta a resolver desde desafíos tecnológicos complejos hasta cuestiones cotidianas vinculadas a logística, recursos humanos, marketing o reducción de costos”, explicó Zabala.

Según el secretario ejecutivo, la iniciativa tendrá un perfil multisectorial, aunque desde la Unión Industrial de San Juan reconocen que áreas como minería, alimentos y agroindustria aparecen entre las prioridades por el peso que tienen dentro de la economía provincial.

El lanzamiento oficial será el próximo 28 de mayo, desde las 16 en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño. Durante la jornada se presentarán casos de éxito relacionados con experiencias de articulación entre industrias y equipos científicos, además de espacios de networking y presentación de desafíos empresariales.

La propuesta se desarrollará junto a Ennoia Latam y contará con el acompañamiento de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la provincia. Con esta iniciativa, el UISJ quiere generar un vínculo más directo entre el sector científico y el entramado productivo local, especialmente con las pequeñas y medianas empresas.

Camino dividido en cuatro etapas

La denominada Ruta de Innovación Abierta no se limitará a una única jornada, sino que fue diseñada como un proceso dividido en cuatro etapas para garantizar seguimiento y resultados concretos.

La primera fase será de convocatoria y mapeo, donde se identificarán las necesidades tecnológicas de las empresas y las capacidades de los equipos de investigación y desarrollo. Luego se realizará una jornada de desafíos, espacio en el que las industrias presentarán problemáticas reales vinculadas a sus procesos productivos.

La tercera etapa estará enfocada en la aceleración tecnológica, mediante instancias de capacitación, mentoreo y acompañamiento para potenciar los proyectos seleccionados. Finalmente, el proceso concluirá con un Demo Day y espacios de vinculación destinados a presentar resultados y generar alianzas para ampliar el alcance de las soluciones desarrolladas.

La situación de las pymes industriales

Sobre el contexto actual que atraviesa el sector productivo, Zabala reconoció que gran parte de las pymes industriales de San Juan enfrenta un escenario económico difícil y marcado por la incertidumbre.

“Salvo algunos sectores puntuales vinculados a la minería, el resto de la industria está sobreviviendo, tratando de no cerrar puertas y cumplir con los pagos de sueldos y cargas sociales”, afirmó.

Además, sostuvo que el objetivo es transformar esas demandas en políticas de apoyo vinculadas al financiamiento, la innovación y el desarrollo tecnológico. “La situación es difícil y desafiante, pero la estamos luchando”, concluyó.