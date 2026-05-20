Los números de Wall Street no son alentadores para las inversiones argentinas. Los índices de la bolsa volvieron a operar en baja y eso se vio reflejado en los activos nacionales, ya que el S&P Merval cedió 1,5% y el Riesgo País, índice que confecciona el JP Morgan, alcanzó los 547 puntos básicos, tras haber caído debajo de los 500 puntos la semana pasada.

Acciones tecnológicas

En la jornada de este martes las acciones tecnológicas arrastraron a los mercados estadounidenses en la tendencia bajista, entre 0,7% y 0,8%. En este contexto, los inversores midieron la falta de señales concretas de avance hacia el fin de la guerra entre Estados Unidos e Irán.

Petróleo

El precio del petróleo finalizó la jornada de forma mixta. Por un lado, el crudo intermedio de Texas subió 0,1% y se ubicó en USD 104,40 el barril que será entregado en julio. Por otro lado, la variedad “Brent” del Mar del Norte cedió 0,6% y quedó a USD 111,40 por barril.

Acciones argentinas

Los ADR, como las acciones de las compañías argentinas que se negocian en dólares en Wall Street, en su mayoría, cerraron a la baja.

Banco Supervielle: -6,3%.

Grupo Galicia: -5,6%.

Banco Francés: -5,4%.

Banco Macro: -4,6%.

Bonos, Riesgo País y deuda

También los bonos soberanos en dólares, como los Bonar y Globales, sufrieron una baja del 0,3% en promedio. A su vez, el riesgo país del JP Morgan, que calcula la brecha de tasas de retorno de los bonos del Tesoro de los EEUU con sus pares emergentes, ascendió seis unidades para Argentina, ubicándose en los 547 puntos básicos.

Asimismo, el incremento en el rendimiento de los bonos del Tesoro norteamericano siguió presionando a las bolsas, teniendo en cuenta que la tasa de referencia a 10 años superó el 4,6% en el inicio del martes.

En tal sentido, la preocupación respecto a una inflación más elevada fue lo que impulsó los rendimientos de los bonos, al tiempo que los bloqueos en el Estrecho de Ormuz incitaron un repunte en los precios del petróleo.

Otro tema de debate en Wall Street es si la Reserva Federal subirá las tasas de interés para controlar la inflación, dejando la posibilidad de poner en riesgo el interés por las acciones de crecimiento, como las elevadas valoraciones de cada una de las acciones de inteligencia artificial que están en el centro de la escena.

En tal sentido, es el optimismo sobre una posible solución la que se adueñó de los mercados luego de que el presidente de Estados Unidos Donald Trump dijera que hay “negociaciones serias” que podrían llegar a decantar en una “muy buena posibilidad” de llegar a un acuerdo sobre el programa nuclear de Irán.

Además, los resultados de Nvidia, esperados el miércoles 20, serán el momento más trascendente de la semana. Por eso, las expectativas de los inversores que apostarán por la empresa más valiosa del mundo son considerablemente altas. Asimismo, Nvidia es un indicador clave para el sector de la IA y es protagonista cada día para sostener a los mercados en medio del contexto de inflación e incertidumbre geopolítica.

Evolución del S&P Merval en dólares

Respecto al Merval, expertos de Rava Bursátil marcaron que “el Merval en dólares se ubica en un nivel de soporte relevante cerca de los 1.800 puntos. El sector energético exhibe mayor firmeza técnica y fundamental, impulsado por el interés de inversores institucionales extranjeros y anuncios de inversión por parte de YPF. El mercado monitorea con atención si estos valores actúan como piso para un eventual rebote o si la volatilidad internacional presiona hacia una corrección mayor”.

Por último, añadieron que “el mercado global centra su atención en el balance trimestral de Nvidia -miércoles 20 de mayo en el after-, empresa que concentra el 9% de la capitalización del índice S&P 500.

El aumento en los rendimientos de los bonos estadounidenses a 10 y 30 años genera presión sobre los mercados emergentes y otros activos de riesgo. En Brasil, las expectativas de tasas de interés más altas y el contexto político afectan el desempeño de los activos”.