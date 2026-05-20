La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya empezó a sentirse en San Juan. A días del inicio de la Copa del Mundo, el municipio de la Ciudad de San Juan comenzó a vestirse de celeste y blanco con una fuerte ambientación futbolera puntualmente en una de sus oficinas.

En la Mesa de Entradas de la Capital buscan contagiar el clima mundialista y acompañar el entusiasmo que genera la Selección Argentina, vigente campeona del mundo y una de las grandes protagonistas de la próxima Copa del Mundo. Banderas argentinas, gallardetes albicelestes, escudos de la AFA y frases de aliento como “Vamos Argentina” forman parte de la decoración que empezó a transformar distintos espacios municipales en la previa de la máxima cita del fútbol internacional.

El otro motivo que acompaña esta decisión de decorar la oficina no es menor: es cábala. Durante el mundial pasado, el de Qatar 2022, realizaron la misma acción y el resultado final de Argentina levnantando el trofeo de campeón mundial fue lo que impulsó a repetir la acción en este 2026.

El Mundial de Fútbol 2026 comenzará el jueves 11 de junio y finalizará el domingo 19 de julio. Será una edición histórica, ya que contará por primera vez con 48 selecciones y un nuevo formato de competencia. En ese contexto, la Selección Argentina ya conoce su calendario para la fase inicial del Grupo J y también los horarios confirmados para los partidos en hora argentina.

El apoyo a la Selección se ve y siente en Capital.

El debut del conjunto nacional será el martes 16 de junio a las 22 frente a Argelia, en Kansas City. Luego jugará el lunes 22 de junio a las 14 ante Austria en el AT&T Stadium de Dallas, mientras que cerrará la fase de grupos el sábado 27 de junio a las 23 frente a Jordania, nuevamente en Dallas.

Las paredes representan la pasión mundialista.

Con el nuevo sistema de competencia, los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros avanzarán a los 16avos de final. En caso de clasificar, Argentina podría cruzarse con selecciones como España o Uruguay, dependiendo de cómo finalicen las posiciones del Grupo H.

Argentina integra el Grupo J en el Mundial 2026.

Mientras tanto, en San Juan ya comenzó a vivirse la pasión mundialista. Las oficinas municipales reflejan el entusiasmo por volver a ver a la Scaloneta en acción y alimentan la ilusión de otro gran torneo para la Albiceleste.