La Provincia quedó a un paso de llamar a licitación para ejecutar la repavimentación integral de la avenida de Circunvalación. El proyecto ya recibió el visto bueno de Vialidad Nacional y contempla una intervención amplia sobre los 32 kilómetros del anillo, incluyendo ensanche de banquinas, renovación de guardarraíles y mejoras vinculadas a la seguridad vial. La obra será financiada íntegramente con fondos provinciales.

El ministro de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea, explicó que el plan de trabajo buscará evitar cortes totales en una de las arterias más transitadas de la provincia. “La idea es trabajar durante la noche para reducir el impacto en el tránsito y que la Circunvalación no quede cerrada completamente”, indicó a DIARIO HUARPE. Además, señaló que analizan dividir la obra en dos sectores para acelerar los tiempos de ejecución.

“Por pedido del gobernador estamos evaluando que trabajen dos empresas distintas, principalmente por una cuestión de tiempos y logística. Una para el anillo interno y otra para el externo”, sostuvo Perea. “Son fondos netamente provinciales y eso nos permite avanzar con la planificación de manera directa”, agregó.

Desde Infraestructura aclararon que la obra no consistirá solamente en colocar una nueva carpeta asfáltica. También se intervendrán banquinas, defensas metálicas y distintos elementos que deberán adecuarse al nuevo nivel del pavimento. “No es solamente repavimentar. Al crecer el pavimento en altura también hay que modificar guardarraíles y otros sectores de la estructura vial”, explicó el ministro.

La intervención se complementará con otras mejoras que ya fueron ejecutadas en la Circunvalación durante los últimos meses, como la instalación de iluminación LED y paneles solares en distintos sectores del corredor.

“Todo lo que se viene realizando forma parte de este mismo plan para modernizar la avenida de Circunvalación. La etapa final será con la repavimentación”, afirmó el ministro de Infraestructura, Agua y Energía.