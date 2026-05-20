La investigación por la muerte de Ángel sumó un nuevo capítulo de tensión luego de que la querella rechazara públicamente la hipótesis que atribuye el fallecimiento exclusivamente a una neumonía. Los representantes legales de la familia sostienen que existen múltiples elementos que deben ser analizados para determinar con precisión qué ocurrió en los días previos a la muerte del joven.

Según expusieron los abogados querellantes, uno de los datos que más preocupa es el marcado deterioro físico que presentaba la víctima. De acuerdo con la información incorporada al expediente, Ángel perdió más de un kilo y medio en un corto período de tiempo, situación que para la familia no puede desvincularse del contexto general en el que se produjo el fallecimiento.

La querella remarcó además que el cuadro médico debe ser evaluado de manera integral y no reducirse únicamente a una infección respiratoria. En ese sentido, insistieron en la necesidad de profundizar las pericias forenses y reconstruir detalladamente las condiciones de salud, alimentación y atención que recibió el joven antes de morir.

El caso generó fuerte repercusión pública y abrió interrogantes sobre las circunstancias que rodearon la muerte. Mientras tanto, la investigación judicial continúa avanzando con nuevas medidas de prueba y análisis médicos complementarios.

Desde el entorno familiar sostienen que aún existen “muchas preguntas sin respuesta” y reclamaron que se determinen eventuales responsabilidades. También pidieron que se incorporen todos los estudios clínicos y testimonios vinculados con el estado físico y emocional que presentaba Ángel en sus últimos días.

En paralelo, la causa mantiene bajo análisis distintos informes médicos y documentación sanitaria que serán clave para definir si la neumonía fue efectivamente la única causa de muerte o si existieron otros factores determinantes que agravaron el cuadro del joven.