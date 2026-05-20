Caso Lucía Rubiño: empieza el juicio contra el menor que la atropelló y mató 

La Justicia de San Juan pondrá en marcha este miércoles por la tarde una de las causas judiciales de mayor sensibilidad pública de los últimos años. Bajo estrictas reglas de confidencialidad y en un escenario procesal excepcional, comenzará el debate oral en el expediente que investiga la muerte de Lucía Rubiño, la adolescente de 16 años fallecida en un siniestro vial ocurrido el 15 de octubre de 2023 en el Barrio Profesional, en Rivadavia.

El juicio será llevado adelante por el Primer Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia, a cargo del juez técnico Jorge Toro, quien dispuso que el tribunal colegiado ad-hoc sesione en el Edificio de Flagrancia. La elección del lugar responde a razones de infraestructura y operatividad, diferenciándose de las sedes habituales de la justicia penal juvenil

El proceso estará atravesado por las particularidades propias del régimen penal aplicable a menores de edad. Por esa razón, las audiencias se desarrollarán a puertas cerradas y sin acceso para el público ni los medios de comunicación. La restricción encuentra sustento en la normativa nacional e internacional destinada a resguardar los derechos de adolescentes en conflicto con la ley penal, evitando la exposición pública y eventuales procesos de estigmatización.

El acusado, identificado únicamente por sus iniciales N.M., era menor de edad al momento del hecho investigado. Frente a ello, la Fiscalía de Menores, representada por la fiscal Liliana Marinero, sostendrá la acusación bajo la figura de homicidio con dolo eventual, una calificación que implica atribuir al imputado conocimiento y aceptación del riesgo fatal derivado de su conducta.

La defensa técnica, encabezada por el abogado Nasser Uzair, buscará desacreditar esa hipótesis acusatoria y sostener que el episodio debe ser considerado un hecho culposo, vinculado a negligencia o imprudencia, lo que supondría una escala penal considerablemente menor.

Otra de las particularidades del debate es la ausencia de querella particular. A diferencia del sistema acusatorio aplicado a adultos, el régimen penal juvenil no prevé la intervención formal de acusadores privados, por lo que la familia de la víctima no integrará el juicio como parte acusadora

Previo al inicio del debate, las partes realizaron una convención probatoria que redujo significativamente la nómina testimonial. De más de 70 testigos propuestos originalmente, el tribunal admitió poco más de 20 declaraciones consideradas decisivas para reconstruir el hecho.

Fuentes judiciales indicaron que la depuración respondió a criterios de economía procesal y pertinencia probatoria, descartando testimonios indirectos o de escasa relevancia.

Si no surgen incidentes procesales o planteos de nulidad, el juicio podría extenderse durante unas diez audiencias y concluir dentro de un mes, antes del inicio de la feria judicial de invierno. En paralelo, la situación del otro conductor investigado inicialmente, Juan Pablo Echegaray, continúa en trámite separado ante la Corte de Justicia provincial luego de su sobreseimiento en instancias previas.