San Juan vivirá este lunes 25 de mayo una serie de jornadas patrióticas con un cronograma de actividades que culminará con el tradicional Desfile Cívico Militar en el centro de la capital, en el marco del 216° aniversario de la Revolución de Mayo. A esta actividad está anexada otro acto conmemorativo: la Gala Patria en homenaje a la Gesta de Mayo que se realizará el domingo 24 de mayo a las 20:30hs en el Teatro del Bicentenario.

Las actividades comenzarán a las 9:30hs con el izamiento del Pabellón Nacional en la Plaza 25 de Mayo, encabezado por autoridades municipales y acompañado por la Banda de Música de la Policía de San Juan. Este será el primer acto oficial de la jornada.

A las 10:30 se realizará la adopción del dispositivo militar en calle Mendoza, entre Mitre y Rivadavia, donde comenzará a organizarse el despliegue de tropas y fuerzas que participarán del desfile.

Quince minutos después, a las 10:45hs, se concretará la presentación del jefe de Tropas al jefe del Regimiento de Infantería de Montaña 22, coronel Pablo José Molina, y al gobernador Marcelo Orrego. Luego se llevará a cabo la revista y saludo a los efectivos formados.

El cronograma continuará a las 10:50hs con el ingreso de autoridades a la Iglesia Catedral para participar del tradicional Tedeum, que será oficiado por el obispo auxiliar Gustavo Manuel Larrazábal. La ceremonia contará con el acompañamiento del Coro Universitario de San Juan.

A las 11:20 está previsto el retiro de banderas de formación y el traslado de autoridades hacia el palco oficial ubicado en avenida Ignacio de la Roza y Sarmiento. En ese lugar se entonará el Himno Nacional Argentino, interpretado por la Banda del Regimiento de Infantería de Montaña 22.

El momento central llegará a las 11:30hs con el inicio del Desfile Cívico Militar, que contará con la participación de instituciones educativas, culturales, colectividades, fuerzas armadas, de seguridad, policiales y el Servicio Penitenciario Provincial. También desfilarán agrupaciones tradicionalistas como la Confederación Gaucha Argentina y la Federación Gaucha de San Juan.

En total, participarán 44 instituciones educativas, con cerca de 1.500 estudiantes y docentes, quienes formarán parte del desfile junto a autoridades del Ministerio de Educación.

Como parte de la previa, se ofrecerá chocolate caliente a estudiantes y asistentes, en una actividad organizada de manera conjunta entre distintas áreas del Gobierno provincial y el Ejército, sumando un componente tradicional y comunitario a la celebración.

Recorrido del desfile

El recorrido del desfile se extenderá por las principales calles del centro: comenzará en avenida Alem, continuará por avenida José Ignacio de la Roza, seguirá por Mendoza, Mitre, General Acha, retomará avenida Ignacio de la Roza y finalizará en Tucumán.