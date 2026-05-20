Un padrastro y una madre condenados por "castigar" a los hijos de ella

La Justicia sanjuanina condenó este martes a una pareja acusada de castigar brutalmente a dos niños en Pocito, en un caso de maltrato infantil que había generado fuerte conmoción en enero pasado. Mediante un juicio abreviado, el padrastro recibió una pena de cumplimiento efectivo y fue enviado al Penal de Chimbas, mientras que la madre fue condenada a prisión condicional.

La resolución fue homologada por el juez de Garantías Alberto Caballero, luego del acuerdo alcanzado entre la defensa y la UFI CAVIG, a cargo del fiscal Leonardo Arancibia. Los condenados, Matías Carlos Farías y Florencia Bustos, admitieron su responsabilidad en el marco del proceso abreviado, evitando así la realización de un juicio oral.

El foco del fallo estuvo puesto en la condena por los hechos de violencia sufridos por dos hermanos menores de edad, quienes fueron castigados con un cinturón, recibieron cachetazos y tirones de cabello dentro del domicilio familiar en Pocito.

De acuerdo con la investigación fiscal, las agresiones ocurrieron el 5 de enero de este año. El mayor de los niños, de 11 años, logró escapar de la vivienda y pedir ayuda a su abuela paterna, situación que derivó en la denuncia y en la inmediata intervención judicial. Los exámenes médicos confirmaron lesiones compatibles con los golpes denunciados.

Farías recibió la pena mínima prevista para el delito de lesiones leves: un mes de prisión efectiva. Sin embargo, el cumplimiento en el Servicio Penitenciario Provincial obedeció a sus antecedentes penales, entre ellos una condena federal por drogas y otra sentencia por lesiones y amenazas vinculadas a hechos de violencia registrados en 2023.

En el caso de Bustos, la Justicia impuso seis meses de prisión de cumplimiento condicional. El tribunal consideró que, si bien tenía antecedentes procesales, anteriormente había accedido a una probation, circunstancia que permitió que la pena no fuera de cumplimiento efectivo.

Además de la condena, el magistrado dispuso severas restricciones para la mujer. Entre ellas, la prohibición de acercarse a los niños a menos de 200 metros y la imposibilidad de realizar actos molestos o intimidatorios contra los menores y su padre biológico.

Actualmente, los dos chicos ya no conviven con los condenados y permanecen bajo el cuidado de familiares, mientras el caso vuelve a poner en agenda la problemática del maltrato infantil y la respuesta judicial frente a hechos de violencia intrafamiliar.