De futbolista a cantante, la historia del Chino Herrera de Q'Lokura

Facundo Herrera, hoy conocido por miles como el Chino, tuvo una infancia muy ligada al deporte en Córdoba. Durante una charla con Mario Pergolini, el músico recordó sus raíces escolares y deportivas comentando que "Yo hice todo el colegio en el club Racing de Córdoba. Mi mamá era vicedirectora, así que me inicié ahí. Tenía la escuela de fútbol y pasaba toda la tarde ahí".

Aunque su sueño era ser futbolista, las dificultades financieras marcaron su destino. Herrera explicó que "No tuve la posibilidad económica de acompañar ese proceso de entrenar todos los días y alimentarme bien".

Tras dejar el fútbol, intentó encontrar su vocación en la ingeniería, pero la experiencia duró poco. El cantante confesó que "Estuve siete meses hasta que le dije al profesor que no me encontraba". Luego probó con la facultad de música, aunque tampoco pudo concretarlo señalando que "Cursé dos años y no pude continuar".

Su verdadero despegue artístico ocurrió de manera impensada en los karaokes de Saldán, donde se presentaba con un estilo muy distinto al actual. "Empecé a cantar porque en Saldán, todos los miércoles, había un karaoke y me daban una cerveza por abrir la noche. Cantaba mucho temas de Rata Blanca y Enanitos Verdes. Tenía el pelo largo, rastas, y me escapaba un poco de casa para hacerlo" relató con nostalgia. En esos tiempos, su paga era simbólica ya que "Me daban una cerveza por abrir la noche".

La fama golpeó a su puerta gracias a un comentario casual entre conocidos. Nicolás Sattler, su actual compañero, recordó que la recomendación vino de un trabajador del volante indicando que "Vino un remisero y nos dijo: 'En el karaoke de Saldán hay un pibe que canta y tiene facha'". Así comenzó el ascenso de quien hoy lidera una de las bandas más importantes del cuarteto, demostrando que los caminos alternativos también pueden llevar a lo más alto.