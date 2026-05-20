Zaira Nara confesó por qué prefiere no sociabilizar con ningún famoso

Zaira Nara se sinceró sobre su forma de manejarse en los entornos laborales y sorprendió al reconocer que no es tan sociable. Todo se dio en medio de una charla sobre la cobertura del mundial en Estados Unidos, donde deberán convivir varias semanas.

Ante la propuesta de Lola Latorre de organizar un partido de fútbol mixto en Miami, la modelo fue tajante al decir que "Yo no estoy. Ni en pedo. Yo no estoy para actividades extra curriculares". Sus compañeros insistieron en la importancia de integrar al equipo, pero ella se mantuvo firme en su postura.

La conductora dio sus motivos al explicar que "Yo no soy tan sociable. De verdad, es como que vamos a estar todo el día juntos. Vivimos en el mismo hotel, trabajamos en el mismo hotel. Seguramente vamos a comer en el mismo restaurant".

Ante la indignación del Pollo Álvarez por su falta de ganas de compartir los fines de semana, Zaira argumentó que prefiere reservar sus fuerzas. "Yo soy muy de cuidar mi energía. Si no lo comparto con un novio, imagínense con ustedes todos" afirmó para defender su espacio personal.

Durante el debate, recordaron que en programas anteriores ella había mencionado que se enamoró de ella misma y de su tiempo en soledad. El Pollo Álvarez incluso intentó convencerla con matemáticas, señalando que en un día de 24 horas, si duerme 8 y pasan 3 juntos, todavía le quedan 13 horas libres.

Sin embargo, para la modelo la distancia es fundamental para que el trabajo funcione bien. "Para mí es clave extrañarnos un poco. Más allá de construir anécdotas" sostuvo al considerar que el aire entre compañeros ayuda a que el programa fluya mejor.

Como alternativa para mantener la armonía, propuso que podrían seleccionar mejor los momentos de distensión. "Para mí tenemos que elegir los planes. Yo estoy para que tomemos mate juntos a la mañana, pero ponele, si tomamos mate a la mañana no hablamos de laburo" señaló Nara.

Por otro lado, la modelo aprovechó para desmentir rumores sentimentales y contar cómo sus hijos viven las noticias sobre ella. Confirmó que su hija le hizo un comentario gracioso sobre un streamer diciendo "Tu hija te habló de Bauleti y te dijo: ‘En la escuela dicen que es mi papá’. ¿Puede ser?".

Zaira se tomó la situación con humor y aclaró que "Sí, bueno, le hacen chistes los chicos más grandes. Obviamente que a modo de broma". A pesar de los chismes, remarcó que busca resguardar la intimidad de los menores. "Yo siempre trato de a mis hijos mantenerlos afuera de todo lo que tiene que ver con mi vida privada. En este caso siempre fue algo divertido, porque siempre supieron, si bien no los conocen a los chicos, siempre supieron que había todo un chiste, desde el stream de ellos y demás. Pero nada, es un chiste", concluyó para cerrar el tema.