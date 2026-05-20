Agustina Cherri: “Vivo en la casa que me compré a los 15 años”

Agustina Cherri atraviesa un presente de madurez y armonía familiar. En una charla profunda, la actriz compartió los detalles de su vida cotidiana y profesional. "Yo sigo viviendo en la misma casa que me compré cuando tenía 15 años" reveló sobre la propiedad que sus padres gestionaron preguntándose "bueno, ¿qué hago con la plata de esta niña?". A pesar de su fama internacional desde 1995, ella valora esa estabilidad emocional y el haber vuelto a ese hogar tras el nacimiento de su hija Muna.

Al reflexionar sobre su trayectoria, afirmó que "mi carrera es extraordinaria" y que vivió todo lo que deseó. "Viví, hice todo lo que quise hacer y luego... aproveché ese tiempo de no estar presente para hacer otra cosa. Yo estoy acá y estoy ahora y nunca voy a ser más joven que hoy" sostuvo con seguridad. Sin embargo, recordó un quiebre doloroso cuando a su madre le diagnosticaron cáncer de colon.

"Cuando mi mamá se enferma fue como que se me desestructuró la vida, como que se me cayó todo. Por primera vez en mi vida, dije '¿Y ahora qué hago?'" explicó sobre ese momento de incertidumbre que ocurrió cuando su hijo menor tenía apenas 25 días. Durante una obra de teatro, la angustia la desbordaba y pensaba "¿Qué estoy haciendo acá? Yo no tengo que estar acá, me quiero ir, me quiero ir corriendo de acá".

Decidida a priorizar la salud de su madre, se alejó de los escenarios con total tranquilidad. "Me voy y no sé cuándo voy a volver" fue su mensaje claro, sin temor a que "si no lo hago yo, lo va a hacer otro y pierdo el lugar". Descubrió que "puedo decir que 'no' y no pasa nada. Y mi vida no va por ahí".

Cherri sintió que debía frenar y reinventarse para no terminar "tratando de atajar cosas y decir 'tengo que reparar lo que me dejé estar'? No, es frenar, hacer una pausa". Por eso eligió decir "me voy, me retiro a ver qué es lo que pasa, me reinvento" para demostrarse que "me la juego" y que "me quiero demostrar a mí misma que se puede". También busca dar un ejemplo a su hija, diciéndole que "si un día no querés cantar más, ponele, no pasa nada. O sea, vas a poder hacer otra cosa".

En el amor, su relación con Tomás Vera desde 2014 trajo nuevos aires y dos hijos más, Alba y Bono. Marcela Kloosterboer fue el nexo en su casamiento y le aseguró que "él es muy buena madera", mientras que a él le dijo "a ella la vas a amar y sus dos hijos te van a volver loco, son un espectáculo". La actriz destacó la generosidad de su pareja actual respecto a su vínculo con Gastón Pauls, padre de Muna y Nilo, con quien convive desde hace 12 años.

"Tomás es un ser muy particular... Algo muy importante que rescato, además, es que entendió desde el momento uno la relación que yo tengo con Gastón, que es muy particular" detalló con gratitud. Cherri siente que "me separé de Gastón como pareja, pero no como familia".

Sobre la superación de Pauls, recordó que "yo no lo viví en ese momento como tal. Fue más como la bajada de saber que tenía que pedir ayuda, ¿viste? Entendí, además, que yo no podía hacer nada al respecto... y que no me correspondía, ¿no?". Relató que "la frustración de eso también te genera como decir: ¿pero qué hago? ¿Cómo lo ayudo? Como si yo pudiese hacer algo. Digo, todo el tiempo la necesidad de si yo voy a poder contener esto... Cuando bajás los brazos y decís 'pará, no es por ahí'. Lo único que puedo hacer es protegerme yo, buscar ayuda".

Al adquirir conocimientos de profesionales sintió que "ah, bueno, esta es la ayuda que yo necesito". Finalmente resaltó que "la recuperación de Gasti tiene que ver 100 por 100 con él y con su voluntad". Sus hijos mayores acompañan este proceso con naturalidad y a veces comentan "Papá está en el grupo, mamá, por eso no te atiende" cuando él no responde las llamadas por estar en sus reuniones de apoyo.

Por otro lado, tras ser vegetariana durante 17 años, volvió a consumir carne en su cuarto embarazo por deseo propio. "Tenía ganas de comer carne y como que lo relativicé" explicó sobre el cambio. Enfrentó críticas de su entorno que le advertían "¡Vas a comer carne! ¡Estás en un restaurante y van a ver que comés carne". Sin embargo, ella prefiere darles libertad a sus hijos diciendo "miren, hagan lo que quieran". "Nunca le di explicación al carnívoro cuando yo dejé de comer carne, tampoco le voy a dar explicaciones al vegetariano" sentenció.

Al final de la entrevista, abordó su visión sobre la sexualidad y la maternidad con mucha calma. Comentó que nunca fue de las mujeres que dicen "¡no me toquen!" durante el embarazo y se definió como alguien tradicional que prefiere la comodidad de su cama. "¿Qué mujer soy en el sexo? ¡Ay, Carolina! He tenido distintos momentos en mi vida, pero después soy una persona muy tranquila. No soy una loca, no me gusta ponerme un disfraz, ese tipo de cosas" cerró con humor reconociendo que ante un disfraz "me muero, me muero" y que ante la idea del caño "lo voy a probar. Lo voy a probar".