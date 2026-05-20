El picante video de Luana de Gran Hermano en un sitio para adultos

Luana Fernández siempre supo cómo llamar la atención, pero esta vez el ruido vino desde afuera de la casa más famosa. Mientras ella sigue su camino en Gran Hermano Generación Dorada, un video grabado tiempo antes de su ingreso se volvió viral en las redes sociales.

En las imágenes se la ve participando de una entrevista en Elo Podcast, el programa de Elías Kier Joffe que es conocido por sus charlas sugerentes. Con un look distinto, el cabello rubio recogido y un top oscuro, Luana sostiene el micrófono con el logo de Elo Picante frente a un fondo con logotipos del programa y usa audífonos negros mientras juega a comer un chupetín de forma sensual.

En la pantalla se lee el texto "LUANA DE GRAN HERMANO 'MIRA QUE PICARA QUE SOS EH'". Durante el encuentro, el conductor le pregunta: "Bueno, escúchame, ¿y esa voz tan linda que tenés? ¿Es verdad que sos locutora?". Ella le contesta entre risas: "No, no me preguntes eso". Ante la insistencia de Joffe, quien le pide "Decime: 'Mirá qué pícaro que sos'", ella accede y repite: "Mirá qué pícaro que sos".

La aparición de este material despertó comentarios de todo tipo entre los espectadores. Una seguidora del reality fue especialmente crítica al expresar: "¡Igual que en la casa de GH! Y después se ofende Luana. Inteligencia pura sus estrategias. Lo peor es que debe ser mucho más que eso, ella se pone en ese lugar. Hueca, insegura, envidiosa, no puede estar sin un hombre y me da pena porque podría dar mucho más que solo eso".

Esta exposición coincide con la personalidad que la joven de 28 años originaria de José C. Paz mostró desde el primer día. Al presentarse como una "topadora", advirtió a sus compañeros: "Soy una persona muy difícil para convivir porque emocionalmente soy una montaña rusa".

Además de hablar con naturalidad sobre su vida sexual y haber hecho tríos, dejó una frase que generó polémica: "Hay que tener dos hombres, uno para los gastos y otro para los gustos". Su historia en el programa ya tuvo momentos de alta tensión, como cuando decidió dejar a su pareja a través del streaming interno diciendo: "Yo te dejo el camino libre para que realmente hagas lo que tengas que hacer y reencontrarnos cuando yo salga de acá, sea en el tiempo que sea". Poco después, su exnovio entró al reality para reclamarle públicamente por supuestas infidelidades.