Peña Patria en Las Tapiecitas: música, danza y tradición rumbo al 25 de Mayo

La Casona de las Tapiecitas, ubicado en Ruta 40 y calle Sarmiento en Albardón, será escenario este sábado 23 de mayo de una nueva edición de la Peña Patria, una propuesta cultural que combinará música folclórica, danza y gastronomía tradicional en un encuentro pensado para celebrar las vísperas del 25 de Mayo.

La actividad comenzará a las 13 horas en Posta Las Tapias y tendrá una apertura especial a cargo de un taller de danzas folclóricas, invitando al público a participar activamente de la jornada. El espectáculo contará con la presentación de distintos artistas locales y grupos musicales. Entre ellos estarán Caile, La Quimera, Fabri Carbajal Trío, Flor Porcel y Gabi Soler, quienes ofrecerán un repertorio ligado a la música popular argentina.

Además, habrá cantina con comidas y bebidas típicas, en una propuesta orientada a recuperar el espíritu de las peñas tradicionales y el encuentro comunitario alrededor de la música y la danza. Desde la organización informaron que la capacidad será limitada y que el ingreso será únicamente con reserva previa. Las entradas anticipadas tienen un valor de $15.000.

Las reservas pueden realizarse a través de WhatsApp de reservas.

La ubicación del evento puede consultarse en Posta Las Tapias en Google Maps.

La invitación también propone asistir con pañuelo para participar de las tradicionales rondas de baile folclórico durante la jornada.