La OMS asegura que Argentina será menos segura tras retirarse del ente

En un contexto de máxima tensión diplomática, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, lanzó una contundente advertencia sobre las consecuencias de la salida de Argentina del organismo internacional. Según el funcionario, la decisión del Gobierno nacional impactará directamente en la estabilidad sanitaria del país.

Durante una conferencia de prensa, Ghebreyesus fue tajante al analizar el retiro anunciado por la gestión de Javier Milei: "Creo que la retirada de la OMS es en realidad una pérdida tanto para Argentina como para el resto del mundo. La seguridad sanitaria requiere universalidad, y eso hará que Argentina sea menos segura", expresó.

El titular de la entidad sanitaria internacional explicó que la desconexión de los protocolos globales debilita la capacidad de respuesta ante posibles crisis epidemiológicas. Además, lanzó un aviso sobre la relación con otros entes: “Si Argentina tiene un problema con la OMS, también lo tiene con la OPS (Organización Panamericana de la Salud)”.

La preocupación de las autoridades sanitarias radica en que gran parte de las actividades de salud pública en el continente se coordinan a través de la OPS. Al existir un alineamiento técnico y político entre ambas organizaciones, la salida de una complica automáticamente la operatividad en la otra, afectando programas de vacunación, vigilancia y suministros.

Aunque el Gobierno argentino formalizó el anuncio el pasado 17 de marzo, la desvinculación efectiva no es inmediata. Desde la OMS indicaron que la membresía de Argentina se encuentra bajo evaluación y que el retiro oficial recién será debatido en la Asamblea General de miembros, programada para el próximo mes de mayo.

Hasta que esa instancia se concrete, el país permanece técnicamente dentro del sistema, aunque el clima de incertidumbre ya condiciona la agenda de salud pública nacional y su posición frente a la comunidad internacional.