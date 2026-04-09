La orquesta sinfónica de la UNSJ tocará en la Iglesia de San Francisco

La Orquesta Sinfónica de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes (FFHA) de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) presentará un nuevo concierto este viernes 10 de abril a las 21 horas en la Iglesia de San Francisco, con entrada libre y gratuita.

En la oportunidad, el programa musical estará integrado por obras de Johann Sebastian Bach, Manfred Schlenker, Charles Gounod y Antonín Dvořák, con la dirección del maestro Wolfgang Wengenroth. El concierto estará centrado en un repertorio especialmente concebido para instrumentos de viento y metal.

Un recorrido por la música de cámara para vientos

El programa comenzará con una adaptación de Johann Sebastian Bach (1685-1750), figura central del barroco alemán. Se interpretará el "Preludio y coral 'Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ'" (Yo clamo a ti, Señor Jesucristo), originalmente compuesto para órgano y presentado en esta ocasión en un arreglo para metales. La obra pertenece al Orgelbüchlein y es una de las páginas más íntimas y contemplativas del compositor alemán.

A continuación, se presentará la "Pequeña suite para trompetas, trombones y tuba" de Manfred Schlenker (1926-2023), compositor y músico alemán especialmente vinculado a la música para instrumentos de viento y al repertorio pedagógico. Su obra se caracteriza por combinar claridad formal, accesibilidad y un profundo conocimiento de las posibilidades técnicas de los metales.

Gounod y Dvořák, platos fuertes de la noche

El concierto continuará con la "Pequeña Sinfonía para instrumentos de viento" (1885) de Charles Gounod (1818-1893), una de las contribuciones más destacadas del siglo XIX al repertorio de música de cámara para vientos. Compuesta para la Société de musique de chambre pour instruments à vent de París, la obra fue estrenada por el célebre flautista Paul Taffanel. Su instrumentación incluye flauta solista y octeto de vientos (dos oboes, dos clarinetes, dos cornos y dos fagotes), retomando la tradición de la Harmoniemusik clásica con una sensibilidad extremadamente francesa.

El cierre estará a cargo de Antonín Dvořák (1841-1904) con su "Serenata para vientos en re menor, op. 44" (1878). La obra pertenece a un período especialmente fecundo en la vida del compositor checo, cuando comenzó a alcanzar el reconocimiento internacional gracias al apoyo de Johannes Brahms. Escrita para un conjunto de vientos (pares de oboes, clarinetes, fagotes y cornos), con la adición de violonchelo y contrabajo, la serenata retoma la tradición de la Harmoniemusik del siglo XVIII pero amplía su lenguaje incorporando el estilo característico de Dvořák, profundamente influenciado por la música popular bohemia.