Con el corazón lleno de orgullo y emoción contenida, los integrantes de la delegación sanjuanina que participó en el Festival Pre Baradero 2026 dejaron un gran desempeño y representación de la cultura local.

A través de dirección de la profesora Celina Aguilera y del coordinador José Alfredo Díaz Ramos, quienes trabajaron con dedicación para que cada artista pudiera mostrar todo su talento en la competencia, informaron sobre los artistas que lograron ganar en las diferentes instancias del certamen celebrado este fin de semana.

Pareja de Tango Fantasía, Eliana Villarruel y Luciano Castro, lograron el primer premio.

En el rubro Pareja de Tango Fantasía, el primer premio fue para Eliana Villarruel y Luciano Castro, quienes, tras una intensa instancia de desempate, se consagraron como los mejores en su categoría con una actuación que fusionó pasión, técnica y creatividad. Además, la pareja ganadora cumple el sueño de subir al escenario mayor del Festival Nacional de Música Popular Argentina de Baradero 2026, donde los artistas sanjuaninos brillarán con su esplendor en este emblemático escenario.

Pareja de Zamba Tradicional, Florencia Vargas y Carlos Vargas, ganaron el tercer puesto.

El tercer premio en Pareja de Zamba Tradicional fue para Florencia Vargas y Carlos Castro, que también tuvieron que pasar por un desempate para asegurar su lugar en el podio, demostrando el vigor y la autenticidad del género.

En cuanto a Mejor Canción Inédita, el cuarto premio fue por la autoría de Jorge Paredes en la composición “Causecito hermano”, una pieza que cuenta historias populares de los habitantes de la región cuyana y conectó profundamente con el jurado y el público.





Más allá de los premios, la delegación completa recibió elogios y admiraciones en todas las categorías. Otros integrantes del contingente como Alberto Semino, solista vocal de tango, fue quien cautivó con su voz llena de sentimiento y maestría interpretativa al auditorio. Yanina Carrizo, solista vocal de folklore, de San Martín, transmitió con su canto las raíces y el alma de nuestra música a cada nota.



“Todos los artistas que viajaron y compitieron dieron lo mejor de sí mismos, representando con dedicación y profesionalismo a San Juan en este importante certamen nacional”, comentó la delegada Celina Aguilera para DIARIO HUARPE.

La delegación que estuvo en Baradero, contó con el respaldo del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte. También, el apoyo de la intendenta Analía Becerra, de San Martín.

Jorge Paredes obtuvo el cuarto premio a canción inédita.

En el grupo que representó a la provincia, estuvo presente el Ballet de Danzas de San Martín, que con sus bailarines fueron el sostén escénico en las interpretaciones de los músicos y participaron para el show de apertura del certamen.

Además, la empresa American Advisor, sponsor principal del equipo, hizo posible la confección de las remeras para todos los participantes de la delegación, permitiendo que nos presentáramos con identidad y orgullo.

“La música y la danza son el alma de nuestro acervo cultural, y este éxito nos impulsa a seguir incursionando en cada festival, llevando adelante nuestras tradiciones y forjando nuevas historias en los escenarios nacionales”, comentó Aguilera.

Baradero los espera

En 2025, San Juan tuvo una destacada actuación artística para la edición pasada de Baradero. En aquella oportunidad, Patricia Vizcaíno y Nicolás Balmaceda, representaron a la provincia en el º50 aniversario del Festival Nacional de Música Popular. Por primera vez, dos exponentes del tango y del folklore local estuvieron en el escenario mayor integrando la grilla oficial con numerosas figuras de la música argentina como Soledad, Sergio Galleguillo, Luciano Pereyra y Los Nocheros.

Ahora, la oportunidad de subirse al escenario mayor recaerá en estos artistas Villarroel y Castro para actuar este viernes 27 de marzo a las 23 hs.

El Festival de Baradero se realizará del viernes 27 al domingo 29 de marzo próximo. Todo el evento será transmitido por el canal oficial de YouTube y tendrá también salida en la TV Pública.



