La pareja del año: Leonardo DiCaprio y Vittoria Ceretti confirmaron su romance

El Dolby Theatre de Los Ángeles fue el escenario donde Leonardo DiCaprio rompió con su habitual discreción al oficializar su romance con Vittoria Ceretti durante los Premios Oscar 2026. Aunque el actor de 51 años llegó solo a la alfombra roja luciendo un esmoquin clásico, un bigote y un broche dorado de abeja, se reunió luego con la modelo italiana de 27 años, quien lució un vestido rojo en su debut en la gala.

El vínculo, iniciado en agosto de 2023 en Santa Bárbara, lleva tres años de perfil bajo. Sobre esta relación, una fuente señaló a la revista People en abril de 2024 que la joven “es muy linda, dulce y encantadora. Leo parece realmente gustarle”.

DiCaprio asistió como nominado a Mejor Actor por Una batalla tras otra, película dirigida por Paul Thomas Anderson que obtuvo 13 candidaturas y ganó como Mejor película, Mejor Guion Adaptado, Mejor Actor de Reparto para Sean Penn y Mejor Casting. Anteriormente, el actor acudió a los BAFTA y a los Globos de Oro acompañado por su madre, Irmelin Indenbirken, de 82 años.

En los Globos de Oro, donde perdió la categoría de Comedia o Musical contra Timothée Chalamet por Marty Supreme, la presentadora Nikki Glaser hizo un "chiste barato" al decir que “lo más importante es que lograste todo eso antes de que tu novia cumpliera 30 años”.

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DiCaprio, quien rió ante el comentario, confesó a la revista Esquire en agosto de 2025: “Ya no quieres perder el tiempo. Tienes que ser mucho más directo. Es casi una responsabilidad, porque gran parte de tu vida ya quedó atrás”.

Por su parte, Ceretti habló en Vogue Francia en abril de 2025 sobre la presión mediática, afirmando que “en cuanto estás en una relación con alguien que tiene más seguidores que tú, te conviertes en 'la novia de'”, algo que calificó como molesto pues “no es agradable pensar que no puedes amar a quien quieras por las etiquetas que la gente necesita ponerte”.

Pese a la exposición, la modelo aseguró: “Si lo que estás viviendo es real, si sabes que se aman, entonces no hay razón para alarmarse. Porque el amor protege y da confianza”.