La pareja que lucha contra la basura, limpió Playa Hermosa

Una nueva cruzada de limpieza, es la que emprendieron este fin de semana Fernando Belert y Karina Sánchez, una pareja que lucha constantemente para lograr un medio ambiente más saludable. En esta oportunidad, el destino elegido fue Playa Hermosa en el departamento de Ullum.

El sábado, la pareja fue a pasar el día allí, llevaron algo para comer y mientras miraban el paisaje, se dieron cuenta que había muchísimos residuos tirados sobre los caminos habilitados para el paso de las personas, fue ahí que decidieron ponerse manos a la obra.

“Vimos la enorme diferencia de contaminación entre la costa accesible por huella y la que no tiene camino de acceso”, dijo a DIARIO HUARPE Fernando Belert.

En el recorrido, encontraron botellas plásticas, latas de cerveza, vidrios, bolsitas de galletas y papas fritas. Fernando y Karina, tomaron esos residuos y llenaron más de veinte bolsas.

“No sé cuántas fueron, creo que más de veinte, porque llenamos todas las que llevábamos y a medida que levantábamos basura encontrábamos más bolsas. Algunas estaban sanas y las reutilizamos, fue hasta que llenamos la camioneta”, sostuvo por su parte Karina.

Fernando quien se dedica a la pesca con mosca, contó que seguidamente van a las ruinas de la bodega Graffigna, y siempre traen basura que se encuentran a su paso. Pero está vuelta decidieron dejar la zona 98 por ciento limpia.

Luego de la experiencia que están obteniendo por llevar adelante estas acciones, Fernando destacó un detalle importarte para todos aquellos que quieran sumarse a esta actividad, “cuando recojan basura como lo hacemos nosotros, que no la dejen embolsada allí. El municipio, muchas veces no se la va a lleva. No entran hasta el interior de la playa, por eso la basura quedaría mucho tiempo en ese lugar esperando a ser retirada. Lo bueno sería embalarla y llevársela en el auto hasta encontrar un contenedor”.

La historia de la pareja, más allá del amor que se tienen, encontró un punto de unión muy fuerte por la preservación del ambiente. Karina, es consultora y vive en Buenos Aires, cuando viene a San Juan realizan esta expedición ambiental con Fernando, ellos se siente muy satisfechos y realizados como personas al llevar a cabo esta acción. El ambiente por su parte se los agradece.

Para finalizar, Fernando volvió a invitar a todos aquellos que acuden a lugares públicos a no arrojar residuos, y si ven basura cerca de donde se ubican tomarse unos minutos y limpiar la zona, de esta manera, se contribuye con el cuidado del suelo.