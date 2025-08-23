La ilusión de representar a Argentina en un evento internacional sobre medio ambiente, se convirtió en un desafío urgente para Nazareno Villafañe, un joven sanjuanino de 20 años. Fue seleccionado para asistir a la conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático (COP30), que se realizará en Egipto del 2 al 9 de octubre, y ahora necesita apoyo para costear los vuelos y la visa que le permitan viajar.

“Necesito ayuda para los gastos de viaje, la estadía y el seguro”, aseguró Nazareno a DIARIO HUARPE. El joven explicó que ganó una media beca que cubre únicamente la estadía y la alimentación, mientras que el resto de los costos debe cubrirlos él mismo. El sanjuanino contó que debe pagar 2.000 dólares en pasajes y 1.000 dólares para la visa, por lo que necesita aproximadamente $3.885.000.

El COP30, organizado por las Naciones Unidas, se realizará del 2 al 9 de octubre, por lo que Nazareno tiene hasta el 2 de septiembre para confirmar su participación. "En la mañana de este sábado 23 de agosto me avisaron que había quedado así que estamos ajustados de tiempo", reconoció. El COP30 funcionará como simulación previa al congreso que luego tendrá lugar en Belén, en Brasil, para el mes de noviembre.

La participación no solo tiene un valor académico, sino que representa una oportunidad para conocer cómo se toman decisiones políticas y ambientales a nivel global. “Tomar definiciones políticas y ambientales es difícil, pero poder participar en un foro así me permite aprender cómo se toman decisiones a nivel global”, aseguró Nazareno.

El joven sanjuanino se enteró del programa gracias a su hermana y decidió postularse mostrando sus proyectos ambientales y explicando por qué debía participar. “Subí un video hablando de por qué debería participar del programa, mi currículum y todos los proyectos anteriores relacionados con el medio ambiente, y terminé quedando seleccionado para la capacitación virtual”, relató. Durante la capacitación, realizada el 8 de agosto, presentó un proyecto sobre plataformas de aprendizaje online y su impacto en la educación ambiental, lo que le permitió destacarse frente a otros postulantes argentinos.

Su compromiso con el cuidado del planeta no es reciente. Villafañe fue ganador local de un programa de la NASA, joven embajador en Estados Unidos en 2022, fundador del Club Ambiental de su escuela y participante de talleres organizados por empresas como Bayer. Actualmente, estudia Ingeniería Química en la Universidad Nacional de San Juan. “Siempre que puedo participo de este tipo de actividades. Me interesa mucho todo lo relacionado con el cuidado del planeta”, afirmó.

La carrera de Nazareno hacia Egipto depende ahora de la colaboración de la comunidad sanjuanina. Para cubrir los gastos que la beca no contempla, organizó rifas y sorteos, y ya ha recibido donaciones de vecinos y conocidos. “Tengo muy poquito tiempo para confirmar y necesito un pequeño empujón para poder representar a Argentina y aprender cómo mejorar nuestro planeta desde cualquier lugar del mundo”, contó.

El esfuerzo de Nazareno muestra cómo un joven con convicción transforma su preocupación por el ambiente en acción. Su viaje al COP30 depende del apoyo de la comunidad y representa la oportunidad de inspirar a toda una generación comprometida con el planeta.

Cómo ayudar

Para ayudar a Nazareno, podés aportar tu granito de arena a través del siguiente alias: nazaenegipto o podés contactarte con él a través de su número de celular: 264-5-501589