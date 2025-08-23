Provinciales > Orgullo
Nazareno, el sanjuanino que necesita ayuda para representar a Argentina en la ONU en Egipto
Por Giuliana Díaz
La ilusión de representar a Argentina en un evento internacional sobre medio ambiente, se convirtió en un desafío urgente para Nazareno Villafañe, un joven sanjuanino de 20 años. Fue seleccionado para asistir a la conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático (COP30), que se realizará en Egipto del 2 al 9 de octubre, y ahora necesita apoyo para costear los vuelos y la visa que le permitan viajar.
“Necesito ayuda para los gastos de viaje, la estadía y el seguro”, aseguró Nazareno a DIARIO HUARPE. El joven explicó que ganó una media beca que cubre únicamente la estadía y la alimentación, mientras que el resto de los costos debe cubrirlos él mismo. El sanjuanino contó que debe pagar 2.000 dólares en pasajes y 1.000 dólares para la visa, por lo que necesita aproximadamente $3.885.000.
El COP30, organizado por las Naciones Unidas, se realizará del 2 al 9 de octubre, por lo que Nazareno tiene hasta el 2 de septiembre para confirmar su participación. "En la mañana de este sábado 23 de agosto me avisaron que había quedado así que estamos ajustados de tiempo", reconoció. El COP30 funcionará como simulación previa al congreso que luego tendrá lugar en Belén, en Brasil, para el mes de noviembre.
La participación no solo tiene un valor académico, sino que representa una oportunidad para conocer cómo se toman decisiones políticas y ambientales a nivel global. “Tomar definiciones políticas y ambientales es difícil, pero poder participar en un foro así me permite aprender cómo se toman decisiones a nivel global”, aseguró Nazareno.
El joven sanjuanino se enteró del programa gracias a su hermana y decidió postularse mostrando sus proyectos ambientales y explicando por qué debía participar. “Subí un video hablando de por qué debería participar del programa, mi currículum y todos los proyectos anteriores relacionados con el medio ambiente, y terminé quedando seleccionado para la capacitación virtual”, relató. Durante la capacitación, realizada el 8 de agosto, presentó un proyecto sobre plataformas de aprendizaje online y su impacto en la educación ambiental, lo que le permitió destacarse frente a otros postulantes argentinos.
Su compromiso con el cuidado del planeta no es reciente. Villafañe fue ganador local de un programa de la NASA, joven embajador en Estados Unidos en 2022, fundador del Club Ambiental de su escuela y participante de talleres organizados por empresas como Bayer. Actualmente, estudia Ingeniería Química en la Universidad Nacional de San Juan. “Siempre que puedo participo de este tipo de actividades. Me interesa mucho todo lo relacionado con el cuidado del planeta”, afirmó.
La carrera de Nazareno hacia Egipto depende ahora de la colaboración de la comunidad sanjuanina. Para cubrir los gastos que la beca no contempla, organizó rifas y sorteos, y ya ha recibido donaciones de vecinos y conocidos. “Tengo muy poquito tiempo para confirmar y necesito un pequeño empujón para poder representar a Argentina y aprender cómo mejorar nuestro planeta desde cualquier lugar del mundo”, contó.
El esfuerzo de Nazareno muestra cómo un joven con convicción transforma su preocupación por el ambiente en acción. Su viaje al COP30 depende del apoyo de la comunidad y representa la oportunidad de inspirar a toda una generación comprometida con el planeta.
Cómo ayudar
Para ayudar a Nazareno, podés aportar tu granito de arena a través del siguiente alias: nazaenegipto o podés contactarte con él a través de su número de celular: 264-5-501589
JP Morgan recortó su proyección de crecimiento para Argentina por incertidumbre electoral y tasas de interés
El gigante financiero estadounidense JP Morgan ha ajustado a la baja su proyección de crecimiento económico para Argentina en 2025, situándola en un 4,7% interanual, desde el 5,3% anterior. El informe destaca que la incertidumbre electoral y la volatilidad de las tasas de interés son los principales factores de freno para la actividad en la segunda mitad del año.
El nuevo equipo de la Fórmula 1, Cadillac, está a un paso de hacer oficial una de las noticias más esperadas de cara a la temporada 2026. Según reportes de medios especializados, la escudería estadounidense ha cerrado un acuerdo con los experimentados pilotos Valtteri Bottas y Sergio "Checo" Pérez para que conformen su dupla titular en el esperado desembarco en la Máxima.
La Comisaría 23° del Departamento Chimbas ha reportado dos incidentes delictivos en días consecutivos, destacando la intervención policial en un caso y la investigación en curso en el otro. En menos de 24 horas, un motor externo de aire acondicionado fue sustraído de una vivienda en Barrio Costanera II. Al día siguiente, la rápida acción de la Policía de Comando Norte permitió la aprehensión de un hombre que intentó sustraer diversos efectos de un local comercial en Avenida Benavidez.
ÚLTIMAS NOTICIAS
La Comisaría 23° del Departamento Chimbas ha reportado dos incidentes delictivos en días consecutivos, destacando la intervención policial en un caso y la investigación en curso en el otro. En menos de 24 horas, un motor externo de aire acondicionado fue sustraído de una vivienda en Barrio Costanera II. Al día siguiente, la rápida acción de la Policía de Comando Norte permitió la aprehensión de un hombre que intentó sustraer diversos efectos de un local comercial en Avenida Benavidez.
El nuevo equipo de la Fórmula 1, Cadillac, está a un paso de hacer oficial una de las noticias más esperadas de cara a la temporada 2026. Según reportes de medios especializados, la escudería estadounidense ha cerrado un acuerdo con los experimentados pilotos Valtteri Bottas y Sergio "Checo" Pérez para que conformen su dupla titular en el esperado desembarco en la Máxima.
JP Morgan recortó su proyección de crecimiento para Argentina por incertidumbre electoral y tasas de interés
El gigante financiero estadounidense JP Morgan ha ajustado a la baja su proyección de crecimiento económico para Argentina en 2025, situándola en un 4,7% interanual, desde el 5,3% anterior. El informe destaca que la incertidumbre electoral y la volatilidad de las tasas de interés son los principales factores de freno para la actividad en la segunda mitad del año.