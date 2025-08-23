El escándalo que sacudió a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) no alteró la calma interna del Gobierno, según aseguró hoy el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. El funcionario vinculó la aparición de los audios con la cercanía de las elecciones y sostuvo que “todo lo que ha tomado estado público, ha generado todos estos comentarios y toda esta acción política”.

Francos advirtió que la coincidencia entre la difusión del escándalo y el debate parlamentario sobre la ley de emergencia en discapacidad no es casual. “Cuando uno combina una cosa con la otra, todo tiene cierta causalidad”, afirmó, y agregó: “Casualmente, aparece el escándalo de estas grabaciones, que todavía no tenemos claro qué son, en un momento en que se estaba debatiendo en la Cámara de Diputados el proyecto de emergencia de discapacidad”.

A pesar de las sospechas sobre la intencionalidad de la denuncia, Francos resaltó la importancia del rol de la Justicia y su disposición a colaborar. “Nosotros no le tenemos temor a la Justicia, porque en este caso tiene que probarse hechos, y nosotros creemos que no los hay”, indicó. Y subrayó que, en caso de existir responsabilidades comprobadas, los responsables deberán ser procesados y sentenciados.

El jefe de Gabinete relató que consultó a Eduardo “Lule” Menem sobre su relación con la droguería Suizo Argentina, involucrada en los audios, y Menem le respondió que “nunca los contactó”. Además, explicó las medidas que tomó el Gobierno tras la aparición del audio: “Lo que se hizo cuando apareció la noticia sobre el audio y al no escuchar ninguna explicación de Spagnuolo fue separarlo del cargo e intervenir el organismo y pedirle al ministro de Salud que el interventor realice una investigación a fondo. Veremos. Esto ha pasado el viernes. Estamos a la espera de los resultados”.

Francos defendió la seriedad del equipo gubernamental y judicial: “Tengo confianza en las personas del gobierno. Lo que diga Spagnuolo tendrá que probarse en los hechos. Primero tendría que haber denunciado en la Justicia si tenía una sospecha o algún elemento de prueba. Tendría que haber ido a un juez o un fiscal. Entiendo que eso no ha pasado”. Además, enfatizó que “al presidente Javier Milei no se lo puede frenar con estas cosas” y reiteró que “la pelota está en la cancha de la Justicia”.

El funcionario explicó que, según Spagnuolo, había llegado a La Libertad Avanza de la mano de Victoria Villarruel y que tuvo un vínculo “no muy estrecho” con el presidente. También recordó que el exfuncionario participaba del grupo cercano a Milei que se reúne los domingos en Olivos, donde escuchan ópera.

"Estamos seguros de que no tenemos nada que ver como gobierno en el tema que se ha hecho a partir de este audio, que no sabemos cómo se hizo, cuándo se hizo, si está editado", remarcó Francos. Puede ser que tenga un motivo de enojo por una cuestión particular, no lo sé, habrá que ver cuando tenga que responder al respecto.