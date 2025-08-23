Un nuevo hecho delictivo se vive en Capital. Tres menores de edad entraron a una vivienda e intentaron llevarse todo lo que encontraron a su paso. Sin embargo, personal de la Unidad de Apoyo Investigativo intervino rápidamente y detuvo a los adolescentes, de 16 y 17 años en pleno centro de San Juan.

De acuerdo a fuentes policiales, el hecho delictivo ocurrió en un domicilio ubicado en calle Santa Fe, antes de calle Güemes. Los jóvenes forzaron la puerta principal para acceder al interior de la casa, de donde se llevaron dos estufas eléctricas y un motor de heladera.

Tras el robo y el rápido accionar de la Policía, fueron interceptados en la intersección de avenida Rioja y calle Santa Fe, donde se logró recuperar los elementos sustraídos, los cuales fueron reconocidos por el propietario de la vivienda.

Los tres menores quedaron a disposición del juez Jorge Toro, del Primer Juzgado Penal de Niñez y Adolescencia, quien deberá evaluar la situación legal de los adolescentes. El magistrado analizará los antecedentes de los jóvenes, la gravedad del hecho y la responsabilidad que les corresponda antes de definir los pasos a seguir en la causa.