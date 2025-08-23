Más de 200 personas se sumaron este sábado 23 de agosto a la caminata urbana organizada por el Ministerio de Salud de San Juan en conmemoración del Día del Nutricionista. Bajo el lema “Nutri-Actión: más pasos, más salud”, la actividad buscó promover hábitos saludables a través de la alimentación equilibrada y la práctica de ejercicio físico.

La jornada contó con la colaboración de los municipios de la Capital, Rivadavia, Sarmiento y Santa Lucía, que convocaron a sus vecinos y aportaron controles de signos vitales, tensión arterial y apoyo de las áreas de deporte durante el recorrido. “Este tipo de actividades nos permite generar conciencia sobre la importancia de cuidar el cuerpo y mantener hábitos saludables”, destacó Romina Mataix, jefa del Departamento de Medicina Asistencial.

Los participantes se reunieron a las 9 horas en los jardines del Teatro del Bicentenario y recorrieron calles céntricas de la ciudad, incluyendo Ignacio de la Roza, Las Heras, Libertador, Urquiza y 25 de Mayo, hasta regresar al punto de encuentro. Al finalizar, tuvieron acceso a un circuito de salud que incluyó vacunación, control de peso y talla, reanimación cardiopulmonar (RCP) y evaluación de riesgo cardiovascular.

Además, se ofreció consejería de odontología, testeos de VIH, sífilis, hepatitis C y tuberculosis, y atención a adultos mayores a través del programa Proneas. “La participación de la comunidad y de los municipios demuestra el compromiso con la salud integral de los sanjuaninos”, señaló Andrea Sardiña, jefa de Nutrición.

La caminata se enmarca en la conmemoración del Día del Nutricionista, celebrado el pasado 11 de agosto, y buscó reforzar la importancia de la alimentación equilibrada y el movimiento diario como herramientas clave para la salud y el bienestar de la población.