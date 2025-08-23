Provinciales > Atención
La Casa Natal de Sarmiento cerrará dos días por trabajos de mantenimiento
POR REDACCIÓN
La Casa Natal de Sarmiento informó que permanecerá cerrada al público durante dos jornadas debido a trabajos internos de mantenimiento. El cierre se aplicará el miércoles 27 y jueves 28 de agosto, por lo que no se podrá visitar el museo en esas fechas.
Según detallaron desde la dirección, la medida responde a la detección de un foco de termitas en el jardín sur. Estas plagas, también conocidas como termes, se alimentan de madera, cartón y papel, lo que genera un deterioro interno en objetos y estructuras sin que el daño sea visible a simple vista.
Para el control, se realizará un tratamiento especial que incluye pulverización e inyección de productos específicos en las áreas afectadas, en el marco de un protocolo de preservación patrimonial. Si bien estas acciones permiten reducir la población de termitas, el museo continuará con tareas de seguimiento y monitoreo para evitar futuros daños.
Cabe destacar que, como cada miércoles, la institución permanecerá cerrada por actividades internas. En esta ocasión, el cierre extraordinario se aplicará el jueves 28 de agosto.
Desde la Casa Natal de Sarmiento agradecieron la comprensión de la comunidad y remarcaron el compromiso de preservar el patrimonio histórico y cultural que resguarda el museo.
