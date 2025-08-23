Un llamado anónimo al 911 permitió frustrar un intento de robo en el barrio Pie de Palo, en el departamento Caucete. Según informaron desde la Comisaría 37ª, la alerta se recibió el 22 de agosto de 2025 a las 15:00 horas, cuando vecinos denunciaron que dos hombres llevaban un televisor negro por calle Ignacio de la Roza.

Los sujetos habían ingresado al fondo de una vivienda sin cierre perimetral, dejaron allí el televisor y se dieron a la fuga antes de ser sorprendidos. El aparato, un televisor Philips de 43 pulgadas color negro, quedó en el lugar hasta que la propietaria decidió entregarlo voluntariamente a la Policía.

Desde el sistema acusatorio, dispusieron iniciar actuaciones preliminares para establecer la procedencia del televisor. El equipo quedó secuestrado en sede policial mientras se avanza con la investigación para determinar si el artículo era robado o estaba relacionado con otros ilícitos.

La rápida intervención de los vecinos y la colaboración con las autoridades locales permitieron que el hecho no pasara a mayores, evitando pérdidas para la propietaria y asegurando que el televisor quedara bajo custodia policial mientras se investigan los detalles del intento de hurto.