Dos mujeres quedaron detenidas en la Comisaría 29ª tras intentar sustraer fiambres en un supermercado mayorista ubicado en Capital. Fueron descubiertas mediante las cámaras de seguridad y el caso quedó bajo investigación de Flagrancia.

Según fuentes policiales, el hecho ocurrió en el Café América, ubicado en la intersección de Boulogne Sur Mer y Buenaventura Luna, en Capital. Dos mujeres, identificadas como González Noa (35) y Alaniz Sofía (25), fueron sorprendidas cuando intentaban sustraer productos del sector fiambrería.

Las sospechosas habrían tomado dos piezas de mortadela y una de salame, ocultándolas dentro de un bolso negro. La maniobra fue detectada por el encargado del local a través de las cámaras de seguridad, quien dio aviso inmediato.

Al ser interceptadas, se les solicitó exhibir el contenido del bolso, hallando en su interior los fiambres mencionados.

Las mujeres quedaron a disposición de la UFI de Flagrancia, que intervino en el caso, el cual fue caratulado como hurto simple en grado de tentativa.