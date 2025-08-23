Cadillac ha finalizado los acuerdos para que Valtteri Bottas y Sergio "Checo" Pérez sean sus pilotos titulares en el debut del equipo en la Fórmula 1 en 2026. La escudería, que se unirá como el 11° equipo de la parrilla – marcando la primera expansión más allá de 10 equipos desde 2016 –, busca capitalizar la experiencia de estos veteranos para su entrada en la máxima categoría del automovilismo.

La noticia fue filtrada inicialmente por el medio especializado RacingNews365, que primero anunció a Bottas y luego confirmó al mexicano Pérez como su compañero. Según The Race, las negociaciones se aceleraron en los últimos días, y los términos principales de los contratos se acordaron con antelación. El anuncio oficial de esta dupla se espera para la próxima semana, coincidiendo con el Gran Premio de Países Bajos, tras el receso de verano de la F1.

El objetivo de Cadillac, copropiedad de General Motors y TWG Global, es aprovechar la experiencia y el conocimiento de Bottas y Pérez para construir una base sólida en su ingreso a la Fórmula 1. Una reunión celebrada a finales de julio consolidó la preferencia por conductores experimentados. Ambos pilotos, que tendrán 36 años al inicio de la próxima temporada, aportan un historial impresionante: suman más de 500 participaciones en Grandes Premios y 16 victorias (10 para Bottas y 6 para Pérez). Además, ambos han ocupado el segundo puesto en el campeonato mundial, y Pérez es el octavo piloto con más carreras en la historia de la F1 (281), mientras que Bottas ocupa el decimotercer lugar (246).

El contexto de sus llegadas a Cadillac está marcado por salidas recientes de sus anteriores equipos. Bottas fue apartado por Sauber al final de 2024 y, desde entonces, ocupó el rol de piloto de reserva en Mercedes. Por su parte, "Checo" Pérez fue descartado por Red Bull después de cuatro temporadas junto a Max Verstappen, durante las cuales contribuyó al primer doblete de la escudería en el campeonato mundial de pilotos en 2023. Tras quedar libre, el latinoamericano pasó el 2025 sin actividad en pista. Un punto estratégico en la contratación de Pérez es el posicionamiento de la marca Cadillac en México, lo que supone un fuerte impacto en los ingresos por merchandising.

Según The Race, fichar a ambos pilotos con antelación permitirá a Cadillac integrarlos en el desarrollo de su simulador e incluso en pruebas en pista, ya que la escudería podría adquirir un coche más antiguo de otro equipo para ayudar en su preparación. De hecho, RacingNews365 señaló que Ferrari, que suministrará las unidades de potencia a Cadillac en 2026, podría prestarles un monoplaza para estas pruebas.

La estrategia de Cadillac es clara: compensar la desventaja competitiva con la que se prevé que el equipo debutará, ya que su preparación será limitada y probablemente arrancarán en la parte trasera de la parrilla. La veteranía del finlandés y el mexicano es crucial para facilitar el desarrollo de procesos, sistemas e infraestructura. Graeme Lowdon, director del equipo, ha sido testigo de la capacidad de Bottas para afrontar las carencias técnicas de Sauber y de la resiliencia de Pérez en equipos de mitad de tabla y en la transición de Force India a Racing Point.