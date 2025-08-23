Policiales > Barrio Costanera II
Operativos en Chimbas: detuvieron a un ladrón por robo en un comercio y reportaron el robo de un aire acondicionado
POR REDACCIÓN
La actividad delictiva en Chimbas ha sido objeto de reportes por parte de la Comisaría 23°, que ha registrado dos incidentes relevantes en un corto período de tiempo. Los casos, que se produjeron en días consecutivos, ponen de manifiesto la respuesta de las fuerzas de seguridad ante hechos de inseguridad.
El incidente más reciente tuvo lugar el 23 de agosto de 2025, alrededor de las 12:19 horas, en el Local Comercial "Imperio", situado en Avenida Benavidez N.º 3209. En esta ocasión, el personal policial de Comando Norte logró la aprehensión de Miguel Ángel González, quien intentaba sustraer una variedad de artículos del establecimiento. Entre los efectos que intentó llevarse se encontraban paquetes de cigarrillos, productos de higiene personal y un teléfono celular. Tras la intervención policial, la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) Flagrancia se hizo cargo del procedimiento judicial correspondiente.
Previamente, el 22 de agosto de 2025, a las 11:00 horas, se reportó un hurto en el Barrio Costanera II de Chimbas. Sergio Fabian Chicaguala denunció la sustracción de un motor externo de aire acondicionado de color blanco y 3.500F desde su vivienda. En este caso, la investigación para esclarecer los hechos y dar con el o los responsables está siendo llevada adelante por la UFI Delitos Contra la Propiedad.
JP Morgan recortó su proyección de crecimiento para Argentina por incertidumbre electoral y tasas de interés
El gigante financiero estadounidense JP Morgan ha ajustado a la baja su proyección de crecimiento económico para Argentina en 2025, situándola en un 4,7% interanual, desde el 5,3% anterior. El informe destaca que la incertidumbre electoral y la volatilidad de las tasas de interés son los principales factores de freno para la actividad en la segunda mitad del año.
El nuevo equipo de la Fórmula 1, Cadillac, está a un paso de hacer oficial una de las noticias más esperadas de cara a la temporada 2026. Según reportes de medios especializados, la escudería estadounidense ha cerrado un acuerdo con los experimentados pilotos Valtteri Bottas y Sergio "Checo" Pérez para que conformen su dupla titular en el esperado desembarco en la Máxima.
La Comisaría 23° del Departamento Chimbas ha reportado dos incidentes delictivos en días consecutivos, destacando la intervención policial en un caso y la investigación en curso en el otro. En menos de 24 horas, un motor externo de aire acondicionado fue sustraído de una vivienda en Barrio Costanera II. Al día siguiente, la rápida acción de la Policía de Comando Norte permitió la aprehensión de un hombre que intentó sustraer diversos efectos de un local comercial en Avenida Benavidez.
ÚLTIMAS NOTICIAS
La Comisaría 23° del Departamento Chimbas ha reportado dos incidentes delictivos en días consecutivos, destacando la intervención policial en un caso y la investigación en curso en el otro. En menos de 24 horas, un motor externo de aire acondicionado fue sustraído de una vivienda en Barrio Costanera II. Al día siguiente, la rápida acción de la Policía de Comando Norte permitió la aprehensión de un hombre que intentó sustraer diversos efectos de un local comercial en Avenida Benavidez.
El nuevo equipo de la Fórmula 1, Cadillac, está a un paso de hacer oficial una de las noticias más esperadas de cara a la temporada 2026. Según reportes de medios especializados, la escudería estadounidense ha cerrado un acuerdo con los experimentados pilotos Valtteri Bottas y Sergio "Checo" Pérez para que conformen su dupla titular en el esperado desembarco en la Máxima.
JP Morgan recortó su proyección de crecimiento para Argentina por incertidumbre electoral y tasas de interés
El gigante financiero estadounidense JP Morgan ha ajustado a la baja su proyección de crecimiento económico para Argentina en 2025, situándola en un 4,7% interanual, desde el 5,3% anterior. El informe destaca que la incertidumbre electoral y la volatilidad de las tasas de interés son los principales factores de freno para la actividad en la segunda mitad del año.