La actividad delictiva en Chimbas ha sido objeto de reportes por parte de la Comisaría 23°, que ha registrado dos incidentes relevantes en un corto período de tiempo. Los casos, que se produjeron en días consecutivos, ponen de manifiesto la respuesta de las fuerzas de seguridad ante hechos de inseguridad.

El incidente más reciente tuvo lugar el 23 de agosto de 2025, alrededor de las 12:19 horas, en el Local Comercial "Imperio", situado en Avenida Benavidez N.º 3209. En esta ocasión, el personal policial de Comando Norte logró la aprehensión de Miguel Ángel González, quien intentaba sustraer una variedad de artículos del establecimiento. Entre los efectos que intentó llevarse se encontraban paquetes de cigarrillos, productos de higiene personal y un teléfono celular. Tras la intervención policial, la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) Flagrancia se hizo cargo del procedimiento judicial correspondiente.

Publicidad

Previamente, el 22 de agosto de 2025, a las 11:00 horas, se reportó un hurto en el Barrio Costanera II de Chimbas. Sergio Fabian Chicaguala denunció la sustracción de un motor externo de aire acondicionado de color blanco y 3.500F desde su vivienda. En este caso, la investigación para esclarecer los hechos y dar con el o los responsables está siendo llevada adelante por la UFI Delitos Contra la Propiedad.